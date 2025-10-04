സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഫലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ മൈം തടയാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം? -വി. ശിവൻകുട്ടി; വിദ്യാർഥികൾക്ക് വീണ്ടും അവസരമൊരുക്കുമെന്ന്

സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഫലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ മൈം തടയാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം? -വി. ശിവൻകുട്ടി; വിദ്യാർഥികൾക്ക് വീണ്ടും അവസരമൊരുക്കുമെന്ന്text_fields
കാസർകോട്: ഫലസ്തീന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മൈം ഷോ അവതരിപ്പിച്ചത് നിർത്തിവെപ്പിച്ച സംഭവം അടിയന്തിരമായി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദേശിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. കാസർഗോഡ് കുമ്പള ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്കാണ് മന്ത്രി നിർദേശം നൽകിയത്.
ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച മൈം തടയാൻ ആർക്കാണ് അധികാരമെന്ന് മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ ചോദിച്ചു. കുമ്പള സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇതേ മൈം വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
മന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പ്
കാസർഗോഡ് കുമ്പള ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ കലോത്സവത്തിൽ മൈം അവതരിപ്പിച്ചതിന് പരിപാടി നിർത്തി വെപ്പിയ്ക്കുകയും കലോത്സവം തന്നെ മാറ്റി വെയ്ക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യം അടിയന്തിരമായി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ മൈം അവതരിപ്പിച്ചതിനാണ് നടപടി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറയാം. പലസ്തീനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന വംശഹത്യയ്ക്ക് എതിരെ എന്നും നിലപാട് എടുത്ത ജനവിഭാഗമാണ് കേരളം.
പലസ്തീനിൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് കേരളം.
പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച മൈം തടയാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം? കുമ്പള സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതേ മൈം വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കും എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.
ഇസ്രായേലിന്റെ വംശഹത്യക്കിരയാകുന്ന ഫലസ്തീനികൾക്ക് ഐക്യാദാർഢ്യവുമായാണ് കാസര്കോട് കുമ്പള ഗവ. ഹയര്സെക്കന്ഡറി സ്കൂളില് വിദ്യാർഥികൾ മൈം അവതരിപ്പിച്ചത്. കലോത്സവത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മൈമിന്റെ തീം ഫലസ്തീനാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ പരിപാടി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അധ്യാപകൻ കർട്ടൻ താഴ്ത്തുകയായിരുന്നു.
