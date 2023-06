cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: ഈ അക്കാദമിക വർഷം പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ 500 പ്രീ-സ്‌കൂളുകളെ കൂടി മാതൃക പ്രീ-പ്രൈമറികളാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പ്രീ- പ്രൈമറികളിലും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കഥോത്സവം 2023 പരിപാടിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്‌ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മാതൃഭാഷയിലധിഷ്ഠിതമായ ശാസ്ത്രീയവും മികവുറ്റതുമായ പ്രീ-സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. വൈവിധ്യമാർന്ന സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഥോത്സവം പൂർത്തിയാക്കുക. കഥ പറച്ചിൽ, കഥ വായന , കഥാവതരണം എന്നിവയുടെ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരം വീട്ടിലും പ്രീ- സ്കൂളിലും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് കഥോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണന്ന് മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളിൽ മികച്ച ഭാഷാ വികാസം ഉറപ്പിച്ച് മറ്റ് വികാസ മേഖലയിലെ ശേഷികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കഥോത്സവം സഹായകരമാവും. പ്രീ-പ്രൈമറി കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ ആർജിക്കുന്ന ശാരീരിക മാനസിക ശേഷികളുടെ വികാസമാണ് തുടർന്നങ്ങോട്ടുള്ള പഠനത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ പ്രീ-പ്രൈമറി മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാകുകയാണ്. ഇതിനകം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ 650 പ്രീ -പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകളെ മാതൃകാ പ്രീ -പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കാദമിക വർഷാവസാനത്തോടെ വർണക്കൂടാരം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 500 പ്രീ -പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകളെക്കൂടി മാതൃകാ പ്രീ-സ്‌കൂളുകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പട്ടം ,ഗവ.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വി.കെ പ്രശാന്ത് എം.എൽ.എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

V. Shivankutty that 500 more pre-schools in public schools will be converted into model pre-primaries.