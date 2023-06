ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഓരോരുത്തരും മുൻകൈ എടുക്കണമെന്ന് വി. ശിവൻകുട്ടി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഓരോരുത്തരും മുൻകൈ എടുക്കണമെന്ന് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൺഹിൽ ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസിൽ സ്കൂളുകൾ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത കാമ്പസുകൾ ആക്കുന്നതിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായരുന്നു അദ്ദേഹം. പാരിസ്ഥിതിക വിദ്യാഭ്യാസം പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ വിദ്യാർഥികളിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണബോധം വളർത്തിയെടുക്കണം. പ്രകൃതിയോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹവും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാരിസ്ഥിതിക പഠനങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, സുസ്ഥിര സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്നിവ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, നമ്മുടെ കാലത്തെ സമ്മർദ്ദകരമായ പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ സജ്ജരായ പരിസ്ഥിതി അവബോധമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നാം ശക്തമായ നടപടികളും സ്വീകരിക്കണം. ഇതിന് സർക്കാർ, ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംഘടനകൾ, വ്യക്തികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള സഹകരണവും ഇടപെടലും ആവശ്യമാണ്. ഒരു സർക്കാർ എന്ന നിലയിൽ, സുസ്ഥിര വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നയങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഹരിത കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ആന്റണി രാജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകളെ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത കാമ്പസുകൾ ആക്കി മാറ്റുമെന്ന് ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. Show Full Article

V. Shivankutty Everyone should take the initiative to protect the earth