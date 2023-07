വി.മുരളീധരൻ മുൻകൈ എടുത്ത് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ പേര് പറയാമോയെന്ന് വി. ശിവൻകുട്ടി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ മുൻകൈ എടുത്ത് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ പേര് പറയാമോയെന്ന് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. വി. മുരളീധരൻ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് പ്രസ്താവന ഇറക്കാനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വി. മുരളീധരൻ ചിലപ്പൻ കിളിയെ പോലെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദനെ അപഹസിക്കാൻ എന്ത് അനുഭവ സാമ്പത്താണ് വി മുരളീധരന് ഉള്ളതെന്നും ശിവൻകുട്ടി ചോദിച്ചു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് എം. വി ഗോവിന്ദൻ. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് വി. മുരളീധരൻ ആക്ഷേപകരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. വി. മുരളീധരന് പൊതുജന പിന്തുണ ഇല്ല. ജനകീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴും പരാജയം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് വി. മുരളീധരൻ. ഏക സിവിൽ കോഡ് ബി.ജെ.പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അജണ്ടയാണ്. സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ഗൂഢ തന്ത്രം ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്. അത് കേരളത്തിൽ വിലപ്പോകില്ല. ഒറ്റക്കെട്ടായി കേരളം ഇതിനെ ചെറുക്കുമെന്നും മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. Show Full Article

V. Muralidharan took the initiative and brought the name of a project in Kerala. Shivankutty