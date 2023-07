cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിലെ നേതൃമാറ്റം സംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിഷേധിച്ച്​ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ. മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ്​ താൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ്​ ആകുമെന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാ​ണ്​. ആറ്റിങ്ങലിൽ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സുരേഷ്​ ഗോപി കേ​ന്ദ്രമന്ത്രിയാകുന്നെങ്കിൽ അത്​ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്​ തീരുമാനിക്കുകയെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.

ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഒരുക്കത്തി​ന്‍റെ ഭാഗമായി നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ​ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റുമാരെ മാറ്റിയിരുന്നു. അതേരീതിയിൽ കേരളത്തിലും നേതൃമാറ്റത്തിന്​ കേന്ദ്രനേതൃത്വം ഒരുങ്ങുന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ്​ മുരളീധരന്‍റെ പ്രതികരണം. തൃശൂർ ലോക്സഭ സീറ്റിൽ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്ന്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സുരേഷ്​ ഗോപിയുടെ വിജയസാധ്യത കൂട്ടുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്​ മുമ്പ്​ മന്ത്രിസഭയിൽ എടുക്കാനും ആലോചനയുണ്ടെന്നാണ്​ റിപ്പോർട്ട്​.

V Muralidharan said that the news that he will resign from the ministry and become the BJP state president is baseless