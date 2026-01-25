Begin typing your search above and press return to search.
    വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പുറത്തേക്ക് സി .​പി.​എം യോ​ഗം ഇന്ന്

    വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പുറത്തേക്ക് സി .​പി.​എം യോ​ഗം ഇന്ന്
    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ഫ​ണ്ട് തി​രി​മ​റി വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം വി. ​കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പു​റ​ത്തേ​ക്ക്. കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​വും. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് യോ​ഗം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും.​സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ഫ​ണ്ട് തി​രി​മ​റി ആ​രോ​പ​ണം വീ​ണ്ടും പ​ര​സ്യ​മാ​യി ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​തി​ന്റെ പി​ന്നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രു​ണ്ടോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. പാ​ർ​ട്ടി നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ക​മീ​ഷ​ൻ ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​വും.

    ചാ​ന​ലി​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​രോ​പ​ണം വീ​ണ്ടും ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റും ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യും യോ​ഗം ചേ​രു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വം പാ​ര്‍ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നോ​ടും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നോ​ടും വി​ഷ​യം ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റം​ഗം എം.​വി. ജ​യ​രാ​ജ​നും ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ. രാ​ഗേ​ഷും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​നെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് വി​ര​ൽ ചൂ​ണ്ടു​ന്ന​താ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍ കാ​ര ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍ വി​മ​ത​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​വ് വൈ​ശാ​ഖ് വ​ന്‍ വി​ജ​യം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ത​ള്ള​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. വൈ​ശാ​ഖി​നെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി​യ​തി​ന് പി​ന്നി​ല്‍ കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ചി​ല​ര്‍ക്ക് പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം ക​രു​തു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് ടി.​ഐ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​നെ​തി​രെ സി.​പി.​എം ത​രം​താ​ഴ്ത്ത​ല്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ല്‍, മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​ധു​സൂ​ദ​ന​നെ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ മ​ധു​സൂ​ദ​ന​നെ പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ നേ​തൃ​ത​ല​ത്തി​ല്‍ ധാ​ര​ണ​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ വീ​ണ്ടും ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​നു പി​ന്നി​ൽ പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലെ ത​ല​മു​തി​ര്‍ന്ന നേ​താ​ക്ക​ള്‍ കൂ​ടി​യു​ണ്ടെ​ന്ന സൂ​ച​ന സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

