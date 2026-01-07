Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവികസനത്തിനായി നിലകൊണ്ട...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 12:30 PM IST

    വികസനത്തിനായി നിലകൊണ്ട ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ്

    text_fields
    bookmark_border
    വികസനത്തിനായി നിലകൊണ്ട ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ്
    cancel

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: വ്യ​വ​സാ​യ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പു​തു​താ​യി രൂ​പം​കൊ​ണ്ട ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം​കു​ഞ്ഞ് വി​ക​സ​ന, ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ര​ണ്ട് ത​വ​ണ എം.​എ​ൽ.​എ ആ​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ല​ക്ഷ്യം ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ആ​സ്ഥാ​ന​മ​ന്ദി​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന പ​ത്ത​ടി​പ്പാ​ല​ത്ത് ഒ​ന്ന​ര ഏ​ക്ക​റി​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​ര​വും റ​സ്റ്റ് ഹൗ​സും കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളു​ക​ളും നി​ർ​മി​ച്ചു. ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്.

    നി​ർ​ധ​ന രോ​ഗി​ക​ൾ പോ​ലും ചി​കി​ത്സ​ക്ക് പ​ണം കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം ചെ​ലു​ത്തി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. പി​ന്നാ​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ​യും, പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫു​ക​ളെ​യും, മ​റ്റു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി. ജ​സ്റ്റി​സ് വി.​ആ​ർ. കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​രു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി​രു​ന്ന മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കാ​ൻ​സ​ർ ചി​കി​ത്സാ കേ​ന്ദ്രം ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ലും പ​ങ്കു വ​ഹി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ ക​രു​ത​ൽ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. അം​ഗ​വൈ​ക​ല്യം സം​ഭ​വി​ച്ച വ​ർ​ക്ക് മോ​ട്ടോ​ർ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മു​ച്ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി.

    പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ജി​ല്ല​യു​ടെ വ്യ​വ​സാ​യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കി. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട്പ്പ് വി​ല്ലേ​ജ് ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി. നി​ര​വ​ധി വ്യ​വ​സാ​യ ശാ​ല​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ സ്വ​ന്തം സ്ഥ​ല​ത്ത് ഫ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കൊ​ണ്ടു വ​ന്ന​തും നേ​ട്ട​മാ​യി. കു​ണ്ടും കു​ഴി​യും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും പ​തി​വാ​യി​രു​ന്ന എ​ച്ച്.​എം.​ടി-​മ​ണ​ലി​മു​ക്ക് റോ​ഡ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​ദ്യ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് റോ​ഡാ​ക്കി മാ​റ്റി.

    അ​ഞ്ച​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡ് പൈ​ല​റ്റ് പ്രൊ​ജ​ക്ട‌ാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ സം​സ്ഥാ​ന​മൊ​ട്ടാ​കെ ഇ​ത് വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചു. സീ​പോ​ർ​ട്ട്-​എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡി​ന്‍റെ മു​ന്നാം ഘ​ട്ടം ന​ട​പ്പാ​ക്കി. ര​ണ്ട് പാ​ല​ങ്ങ​ളും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം നി​ർ​മി​ച്ചു. ക​ങ്ങ​ര​പ്പ​ടി ജ​ങ്ഷ​നും, പാ​താ​ളം ജ​ങ്ഷ​നും വീ​തി​കൂ​ട്ടി ന​വീ​ക​രി​ച്ച​തും ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ത​ന്നെ.

    2018ലും 2019​ലും മ​ഹാ​പ്ര​ള​യം ഏ​റ്റ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ച​തി​നാ​ൽ വ​ട്ടേ​ക്കു​ന്ന​ത്ത് 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ കേ​ന്ദ്രം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ​ര​മാ​വ​ധി ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രെ നേ​രി​ൽ കാ​ണു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ മ​രു​ന്നു​ക​ളും അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കി​ട​പ്പാ​ടം ന​ഷ്ട​മാ​യ നൂ​റ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ൽ​കി. ജീ​വ​നോ​പാ​ധി​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ക​റ​വ​പ്പ​ശു​ക്ക​ളും യ​ന്ത്ര​വ​ത്​​കൃ​ത ത​യ്യ​ൽ​മെ​ഷീ​നു​ക​ളും വെ​ൽ​ഡി​ങ് സെ​റ്റു​ക​ളും ചെ​റു​കി​ട ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കി.

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഹ​ബ്ബു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ക്കാ​നു​ള​ള ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞ് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും മ​ത്സ​ര പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​പ്‌​ത​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​ക്ഷ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ എ​ൽ.​കെ.​ജി മു​ത​ൽ പ്ല​സ്‌ ടു ​വ​രെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പോ​ഷ​ക സ​മ്യ​ദ്ധ​മാ​യ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി.

    മ​ദ്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ന്‍റെ​യും ദൂ​ഷ്യ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മ​ജീ​ഷ്യ​ൻ പ്രൊ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ടു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ല​ഹ​രി വി​മു​ക്ത ക​ലാ​ല​യം പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി. ഉ​പ്പ് വെ​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി ത​ട​യാ​ൻ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വി​ട്ട് വ​ർ​ഷാ​വ​ർ​ഷം നി​ർ​മി​ച്ചു വ​ന്ന മ​ണ​ൽ ബ​ണ്ടി​ന് പ​ക​രം പാ​താ​ള​ത്തും, പു​റ​പ്പി​ള്ളി​ക്കാ​വി​ലും റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​ർ ബ്രി​ഡ്ജ് നി​ർ​മി​ച്ചു. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത് ജി​ല്ല​യി​ൽ 28 പാ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച​തും എ​ടു​ത്ത് പ​റ​യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Muslim LeagueV. K. EbrahimkunjuKerala News
    News Summary - V. K. Ebrahimkunju
    Similar News
    Next Story
    X