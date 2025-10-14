Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    14 Oct 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    14 Oct 2025 7:45 AM IST

    സ്ത്രീ​ക​ളെ വ്യ​ക്തി​ഹ​ത്യ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ക്ക​ണം -വി​മ​ന്‍ ജ​സ്റ്റി​സ് മൂ​വ്മെ​ന്റ്

    സ്ത്രീ​ക​ളെ വ്യ​ക്തി​ഹ​ത്യ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ക്ക​ണം -വി​മ​ന്‍ ജ​സ്റ്റി​സ് മൂ​വ്മെ​ന്റ്
    വി.​എ. ഫാ​യി​സ (പ്ര​സി.),

    വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി: സ്ത്രീ​ക​ളെ ശ​രീ​ര​മോ ഉ​പ​ക​ര​ണ​മോ ആ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തും വ്യ​ക്തി​ഹ​ത്യ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ണ​ത​യാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​മ​ന്‍ ജ​സ്റ്റി​സ് ദ്വി​ദി​ന സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഇ.​സി. ആ​യി​ഷ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ എ​സ്. ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, ജ​ബീ​ന ഇ​ർ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. എ​ഫ്.​ഐ.​ടി.​യു സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​സ് ലിം ​മ​മ്പാ​ട്, ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​സി​ത് താ​നൂ​ർ, അ​സ​റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​കെ. ബ​ഷീ​ർ, പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സ്‍ലം ചെ​റു​വാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വി​മ​ൻ ജ​സ്റ്റി​സ് മൂ​വ്മെ​ന്റ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്രേ​മ ജി. ​പി​ഷാ​ര​ടി, ഉ​ഷാ കു​മാ​രി, സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ബി​ദ വൈ​പ്പി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജീ​ന വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​സീ​ന വ​ഹാ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.


    വി.എ. ഫായിസ വിമൻ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെന്റ് പ്രസിഡന്റ്

    വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി: വി​മ​ൻ ജ​സ്റ്റി​സ് മൂ​വ്മെ​ന്‍റ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി വി.​എ. ഫാ​യി​സ​യെ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ച​ന്ദ്രി​ക കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ഫ​സ്ന മി​യാ​ൻ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), ഡോ. ​ന​സി​യ ഹ​സ​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), അ​ർ​ച്ച​ന പ്ര​ജി​ത്ത്, റു​ക്സാ​ന ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, സ​ഫി​യ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ), കെ.​പി. സ​ൽ​വ, ര​ജി​ത മ​ഞ്ചേ​രി, സ​നീ​റ ബ​ഷീ​ർ, ജാ​സ്മി​ൻ സി​യാ​ദ്, മു​ബീ​ന വാ​വാ​ട് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ). സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: അ​സൂ​റ ടീ​ച്ച​ർ, ആ​ബി​ദ വൈ​പ്പി​ൻ, സ​ര​സ്വ​തി വ​ല​പ്പാ​ട്, ബി​ന്ദു പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ, സ​നീ​റ ബ​ഷീ​ർ, സു​ബൈ​ദ ക​ക്കോ​ടി, സു​ഫീ​റ എ​ര​മം​ഗ​ലം, ഉ​ഷാ​കു​മാ​രി, സു​ലൈ​ഖ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ന​സീ​റ ബാ​നു, ഷാ​ജി​ദ ക​ണ്ണൂ​ർ, ഷ​ർ​ബീ​ന ഫൈ​സ​ൽ, ലി​ല്ലി ജെ​യിം​സ്, ഫൗ​സി​യ ആ​രി​ഫ്, ശ്രീ​ക​ല ഗോ​പി, റ​ജീ​ന വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, കെ.​എ​സ്. ഉ​മൈ​റ, താ​ജു​ന്നീ​സ.

