Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:47 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:47 PM IST

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ തീരുവയുദ്ധം: ധനസ്​ഥിതിക്ക്​ വൻ ഭീഷണി​യെന്ന് മ​​ന്ത്രി

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ തീരുവയുദ്ധം: ധനസ്​ഥിതിക്ക്​ വൻ ഭീഷണി​യെന്ന് മ​​ന്ത്രി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ തീ​രു​വ​യു​ദ്ധം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ധ​ന​സ്ഥി​തി​യെ കോ​വി​ഡി​നെ​ക്കാ​ൾ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​മാ​ണ് അ​ത് സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ക. ചെ​മ്മീ​ൻ, കാ​ർ​ഷി​ക-​മ​ത്സ്യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ൽ​സ്, സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ശു​വ​ണ്ടി, ക​യ​ർ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക്​ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ചൈ​ന ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​യെ​ല്ലാം പു​തി​യ തീ​രു​വ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി​ ബാ​ധി​ക്കും. സേ​വ​ന​മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തീ​രു​വ​യു​ടെ കാ​ര്യം ഇ​നി​യും വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തും വ​രാം. സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യെ​യും ബാ​ധി​ച്ചേ​ക്കും. ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്​​ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം പോ​കു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ട​റി​യ​ണം. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​മി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കു​ന്നെ​ന്നും ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കൂ​ലി വെ​ട്ടും

    അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ കൂ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കൂ​ലി​യും ക​ർ​ഷ​ക​ന്‍റെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലു​മാ​ണ്​ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​വു​ണ്ടാ​വു​ക. ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചു​ങ്കം ഇ​ന​ത്തി​ലെ ന​ഷ്ടം നി​ക​ത്താ​ൻ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ച്ചെ​ല​വി​ലാ​ണ്​ ആ​ദ്യം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ കൈ​വെ​ക്കു​ക. സ്വ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും കൂ​ലി കു​റ​യും.

    ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കും. ഇ​ത് ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും.

    നി​കു​തി വ​ര​വി​നും പ്ര​ഹ​രം

    അ​ധി​ക​ത്തീ​രു​വ രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​കു​തി സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നും പ്ര​ഹ​ര​മേ​ൽ​പ്പി​ക്കും. വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് സാ​ധ​ന​​മെ​ത്തി​ച്ച്​ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​രു​ക്കാ​നാ​ണ് സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ങ്ങ​ൾ. പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ശീ​ത​ള പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​കു​തിയാ​ണി​പ്പോ​ൾ. ഇ​തി​നൊ​ക്കെ നി​കു​തി കു​റ​യ്ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം. ഇ​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​​ടെ പൊ​തു​വി​ലു​മു​ള്ള നി​കു​തി വ​രു​മാ​ന​ത്തെ കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:treasuryWarUS Trade TariffMinister Balagopal
