Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 11:24 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 11:24 PM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: കുടുങ്ങിയത്​ പോറ്റിയുടെ സ്​പോൺസർ

    പോ​റ്റി​യും ത​ന്ത്രിയും ത​മ്മി​ലെ ബ​ന്ധം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച്​ ശാ​ന്തി​ക്കാ​ര​ട​ക്ക​ം മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​
    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: കുടുങ്ങിയത്​ പോറ്റിയുടെ സ്​പോൺസർ
    തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരെ വൈദ്യപരിശോധനക്കായി തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ‘ന​മ്മ​ള്‍ ദൈ​വ​തു​ല്യം കാ​ണു​ന്ന പ​ല​രും ഇ​തി​ന​ക​ത്തു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ എ​നി​ക്ക് എ​ന്ത്​ ചെ​യ്യാ​ന്‍ പ​റ്റു’​മെ​ന്ന പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ്​ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ലെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം താ​ഴ​മ​ൺ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പാ​യി​രു​ന്നു ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ഇ​തോ​ടെ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ ആ​രെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളും സ​ജീ​വ​മാ​യി. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ, പ​ത്മ​കു​മാ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യെ​ങ്കി​ലും ‘ദൈ​വ​തു​ല്യ​ര്‍’ ആ​രെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ദൈ​വ​തു​ല്യ​രെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം അ​ന്ന്​​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര് രാ​ജീ​വ​ര്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി​യെ നേ​ര​ത്തേ പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ആ​ളാ​ണെ​ന്ന്​ അ​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ശേ​ഷം അ​​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തോ​ടും പ​ത്മ​കു​മാ​ർ ഇ​ത്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ത​ന്ത്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ങ്ങി​യ​ത്. ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ അ​​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ഠ​ര് രാ​ജീ​വ​ർ​ക്ക്​ ​ ക്ലീ​ൻ​ചി​റ്റ്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​ത്മ​കു​മാ​ർ മൊ​ഴി​യി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്ന​തോ​ടെ ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​ടെ താ​ന്ത്രി​ക അ​വ​കാ​ശ​മു​ള്ള താ​ഴ​മ​ൺ കു​ടും​ബ​വും സം​ശ​യ​നി​ഴ​ലി​ലാ​യി. അ​തി​ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ത​ന്ത്രി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സൂ​ച​ന​ക​ളൊ​ന്നും പു​റ​ത്തു​പോ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി​ക​ളി​ല​ട​ക്കം അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തി. അ​​​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യും ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര് രാ​ജീ​വ​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ശാ​ന്തി​ക്കാ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​ത്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. ത​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ടു​പ്പ​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ‘വീ​ര​പ​രി​വേ​ഷ’​മാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​ പോ​റ്റി​ക്കെ​ന്നാ​ണ്​ അ​​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്​ ല​ഭി​ച്ച വി​വ​രം.

    ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര് രാ​ജീ​വ​രാ​ണ്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ ഇ​യാ​ളെ എ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ളും ല​ഭി​ച്ചു. 2004 മു​ത​ൽ 2008 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ കീ​ഴ്ശാ​ന്തി​യു​ടെ (ഉ​ൾ​ക്ക​ഴ​കം) സ​ഹാ​യി​യാ​യി​ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു ജാ​ല​ഹ​ള്ളി അ​യ്യ​പ്പ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ശാ​ന്തി​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ഇ​വി​​ടെ​നി​ന്നാ​ണ്​ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്​. ജാ​ല​ഹ​ള്ളി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​ന്ന​ത്തെ ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര് രാ​ജീ​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ബ​ന്ധ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി തു​റ​ന്ന​ത്.

    അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ പി​ന്നീ​ട്​ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ളു​ടെ ചി​ല പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ അ​നി​ഷ്ടം തോ​ന്നി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​ഹാ​യി സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​യ​ത്. ഇ​യാ​ൾ ​​​​ശ്രീ​കോ​വി​ലി​നു​ള്ളി​ൽ ക​യ​റി പൂ​ജ​ക​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​യും പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. പു​റ​ത്താ​യ​​ശേ​ഷം ശ​ക്ത​നാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പോ​റ്റി​യു​ടെ മ​ട​ങ്ങി​വ​ര​വ്. ഇ​തി​ന്​ ചു​ക്കാ​ൻ​പി​ടി​ച്ച​ത്​ ക​ണ്ഠ​ര് രാ​ജീ​വ​രാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ അ​​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.​ ത​ന്ത്രി​യു​ടെ മു​റി​യി​ലെ സ്ഥി​രം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​നാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹം ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ളും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ഇ​തി​നെ​ല്ലാം തു​ണ​യാ​യ​ത്​ ത​ന്ത്രി​യു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പൂ​ജാ​വി​ധി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ൾ അ​റി​യാ​വു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ത്തു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ​രു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി അ​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ട ഒ​ത്താ​ശ​ക​ൾ ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ത്ത്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്ഥി​രം സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി. ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന വ​ൻ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും ത​ങ്ങു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ത​ന്ത്രി​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും ഇ​യാ​ൾ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി.

