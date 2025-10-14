Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 7:15 AM IST

    ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ഉടൻ ചോദ്യംചെയ്യും; ഹൈദരാബാദിലും അന്വേഷണം

    text_fields
    bookmark_border
    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി മോ​ഹ​വി​ല​ക്ക്​ വി​റ്റ​താ​യാ​ണ്​ സം​ശ​യം
    ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ഉടൻ ചോദ്യംചെയ്യും; ഹൈദരാബാദിലും അന്വേഷണം
    cancel

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ ഉ​ട​ൻ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യും. നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്താ​നാ​ണ് ആ​ലോ​ച​ന. കേ​സി​ൽ പ്ര​തി ചേ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കും. അ​തി​നി​ടെ, യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ള​ല്ല ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്ന സം​ശ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം.

    ഇ​തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്താ​ൻ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സ​ഹാ​യി​യാ​യ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി നാ​ഗേ​ഷി​ന്‍റെ വി​ശ​ദ​മാ​യ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കും. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി മോ​ഹ​വി​ല​ക്ക്​ വി​റ്റ​താ​യാ​ണ്​ സം​ശ​യം. സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ 37 ദി​വ​സം നാ​ഗേ​ഷ് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട്​​ ക്രി​യേ​ഷ​ന്‍സി​ലേ​ക്ക് പാ​ളി​ക​ൾ നാ​ഗേ​ഷ് എ​ത്തി​ച്ച​ത്.​

    ഇ​തി​നി​ടെ പാ​ളി​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ സം​ശ​യം. നാ​ഗേ​ഷി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പു​തി​യ ചെ​മ്പു​പാ​ളി​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും ഇ​ത്​ ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച്​ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ​താ​യു​മാ​ണ്​ സൂ​ച​ന​ക​ൾ. സ്മാ​ർ​ട്ട്​​ ക്രി​യേ​ഷ​ന്‍സ്​ ഉ​ട​മ പ​ങ്ക​ജ് ഭ​ണ്ഡാ​രി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ‘മ​ന്ത്ര’​യെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​വും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്​ ദു​രൂ​ഹ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​. ഇ​തി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ്​ പ്ര​ത്യേ​ക​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക പാ​ളി​ക​ളും ത​കി​ടു​ക​ളും വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​ത്തി​ച്ച സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ത​കി​ടു​ക​ളു​ടെ​യും കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം അ​ട​ക്കം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ട്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ല്‍പ​പാ​ളി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മാ​ത്രം ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി 200 പ​വ​നി​ലേ​റെ ക​വ​ർ​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. 1999ൽ 258 ​പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ പാ​ളി​ക​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് 36 പ​വ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HyderabadKeralaUnnikrishnan PottySabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Unnikrishnan Potty will be questioned soon; investigation in Hyderabad as well
    Similar News
    Next Story
    X