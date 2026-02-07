Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    7 Feb 2026 11:36 PM IST
    7 Feb 2026 11:36 PM IST

    കോൺഗ്രസ്​ സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളെ ‘ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന’ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി

    കോൺഗ്രസ്​ സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളെ ‘ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന’ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വ്​ സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി​യു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്, സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളെ ‘ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന’ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സ്​ പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന്, ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ ആ​സ്​​ഥാ​ന​ത്ത്​ ന​ട​ന്ന ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ​ പോ​റ്റി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ത​നി​ക്ക്​ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്​​ധ​മു​​ണ്ട്. ആ ​ബ​ന്ധം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് പോ​റ്റി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​ത​ത്രേ. പോ​റ്റി​യു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ അ​ടൂ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശി​നെ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ള്‍ ത​ന്നെ​യാ​ണ് പോ​റ്റി​യെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​ത്.

    കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പു​ള്ള അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ട ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നു വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് പോ​റ്റി​യു​ടെ പു​തി​യ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യു​മാ​യി ബ​ന്​​ധ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ട്​ കേ​സു​ക​ളി​ൽ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​ര​മാ​ണ്​ പോ​റ്റി പൂ​ജ​പ്പു​ര സ്​​പെ​ഷ​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ നി​ന്ന് മോ​ചി​ത​നാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച എ​സ്.​ഐ.​ടി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഒ​പ്പി​ടാ​നെ​ത്തി​യ പോ​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്നും ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം വ്യ​ക്​​ത​ത വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വി​ശ​ദ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    കേ​സി​ൽ ക​ര​ട്​ കു​റ്റ​പ​ത്രം ഇ​തി​ന​കം ത​യാ​റാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യു​മാ​യി ബ​ന്​​ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ കേ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഇ.​ഡി​യും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    വിജയകുമാറിന്‍റെ റിമാന്‍ഡ് നീട്ടി

    കൊ​ല്ലം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ല്‍ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് മു​ന്‍ അം​ഗം എ​ന്‍. വി​ജ​യ​കു​മാ​റി​ന്റെ റി​മാ​ന്‍ഡ് വീ​ണ്ടും നീ​ട്ടി. 14 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ന്‍സ് കോ​ട​തി റി​മാ​ന്‍ഡ് നീ​ട്ടി​യ​ത്. എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ര്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന ബോ​ര്‍ഡി​ല്‍ സി.​പി.​എം പ്ര​തി​നി​ധി ആ​യി​രു​ന്നു വി​ജ​യ​കു​മാ​ര്‍. ബോ​ര്‍ഡി​ലെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ല്‍ കൂ​ട്ടു​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്റെ മൊ​ഴി.

    ബോ​ര്‍ഡി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സി.​പി.​ഐ പ്ര​തി​നി​ധി കെ.​പി ശ​ങ്ക​ര​ദാ​സ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​ണ്. അ​തി​നി​ടെ ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര് രാ​ജീ​വ​രു​ടെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യെ എ​തി​ര്‍ത്ത് ശ​നി​യാ​ഴ്ച എ​സ്.​ഐ.​ടി കോ​ട​തി​യി​ല്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ന​ല്‍കി. എ​ല്ലാം ന​ട​ന്ന​ത് ത​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​റി​വോ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട്. നി​ല​വി​ല്‍ ത​ന്ത്രി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും എ​സ്.​ഐ.​ടി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ത​ന്ത്രി​യു​ടെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ല്‍ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വാ​ദം കേ​ള്‍ക്കും.

