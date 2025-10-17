Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 8:24 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 8:24 PM IST

    ​ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ചെരിപ്പേറ്, തന്നെ കുടുക്കിയവരും നിയമത്തിന്​ മുന്നിൽ വരുമെന്ന്

    ​ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ചെരിപ്പേറ്, തന്നെ കുടുക്കിയവരും നിയമത്തിന്​ മുന്നിൽ വരുമെന്ന്
    പത്തനംതിട്ട: തന്നെ കുടുക്കിയവരും നിയമത്തിന്​ മുന്നിൽ വരുമെന്ന്​ ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി. എല്ലാം അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയുമെന്നും ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി തട്ടിപ്പ്​ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പോറ്റി പറഞ്ഞു. റാന്നി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ​ശേഷം അന്വേഷണസംഘം മടക്കി​​ക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പ്രതികരണം.

    കോടതിയിൽനിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കുനേരെ ചെരിപ്പേറുണ്ടായി. പ്രാദേശിക ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകനായ സിനു ആണ് ചെരുപ്പെറിഞ്ഞത്. ഏറ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ചെരുപ്പെറിഞ്ഞത് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി അല്ലെന്നും സർക്കാറിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം എന്നനിലയിൽ ആ സമയത്തെ വികാരംകൊണ്ട് ചെയ്തതാണെന്നും സിനു പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ഒളിവിൽ പോകാൻ ശ്രമിച്ചതായും ഇതിനെതുടർന്നാണ്​ അതിവേഗം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം. ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായുള്ള വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സിച്ച്​ ഓഫായിരുന്നു. ഇതോടെ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക്​ 12ന്​ തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂർ പുളിമാത്തെ വിട്ടിൽ നിന്ന്​ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത്​ ഈഞ്ചക്കൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച്​ ഓഫിസിലെത്തിച്ച്​ ചോദ്യം ചെയ്തു. തുടർന്ന്​ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ അറസ്റ്റ്​ രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും റിമാൻഡ്​ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

    നഷ്ടമായ സ്വർണം ഉടൻ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്​. ഇതിനായി പ്രതിയെ മറ്റ്​ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി തെളിവ്​ ശേഖരിക്കണം. കർണാടക, തമിഴ്​നാട്​ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തെളിവെടുപ്പ്​ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്​. മറ്റ്​ പ്രതികളുടെ പങ്കി​നെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്​. പ്രതി സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ളതിനാൽ കേസിലെ സാക്ഷികളെ സ്വധീനിക്കാനും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ അന്വേഷണസംഘം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    ദ്വാരപാലക ശിൽപപ്പാളികളിൽനിന്ന്​ മാത്രം ഒന്നരകിലോയോളം സ്വർണം ഇയാൾക്ക്​ തട്ടിയെടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്​. വിവിധ സ്​പോൺസറിൽമാരിൽനിന്ന്​ സ്വർണം വാങ്ങിയെങ്കിലും ഇതിലും വലിയയൊരുഭാഗം സ്വന്തമാക്കി. ദേവസ്വം​ ബോർഡിനെ കുരുക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്​. പാളികൾ അയച്ചത്​ ദേവസ്വം ചട്ടവും കോടതി ഉത്തരവും ലംഘിച്ചാണ്​. ഭാരം നോക്കാതെ കർണാടക, ആന്ധ്ര, തമിഴ്​നാട്​ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോകാൻ അവസരമൊരുക്കി. ഉദ്യോഗസ്ഥ വീഴ്ചയും വിശദമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്​. പാളികൾ കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത്​ സ്ഥലത്ത്​ ഇല്ലാതിരുന്നവരുടെ പേരുകൾ മഹസറിൽ ഏഴുതിച്ചേർത്തു. അന്നത്തെ ബോർഡ്​ സെക്രട്ടറി പോറ്റിയുടെ കൈവശം കൊടുത്തുവിടാൻ രേഖകളിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തി. മുരാരി ബാബു വാസ്തവ വിരുദ്ധമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. സ്വർണ്ണം പൊതിഞ്ഞ തകിടുകൾ വെറും ചെമ്പ് തകിടുകൾ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതായും റിമാൻഡ്​ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

    അതിനിടെ, അടുത്തദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി ബംഗളൂരു, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിലെത്തി അന്വേഷണസംഘം തെളിവെടുപ്പ്​ നടത്തും. മുരാരി ബാബു ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സംഘം ഉടന്‍ ചോദ്യം ചെയ്യും.പോറ്റി സ്വർണം നൽകിയെന്ന്​ പറഞ്ഞ കല്‍പേഷിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്​. ചെന്നൈ സ്വദേശിയെന്ന്​ കരുതുന്ന ഇയാൾക്കായി​ ​തിരച്ചിലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്​.

    അതേസമയം, കട്ടിളയിൽ സ്വർണം പൂശിയപ്പോൾ മൂന്ന്​ ലക്ഷത്തോളം രൂപ നഷ്ടം വന്നുവെന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍റെ മൊഴി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല. ഇതോടെയാണ്​ ദ്വാരപാലകശില്‍പപ്പാളി സ്വര്‍ണം പൂശാനുള്ള ആശയം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഇയാൾ മൊ​ഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

