    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 7:00 AM IST

    സ്വർണം വീണ്ടും ചെമ്പായി; ശ്രീകോവിൽ കട്ടിളയിലെ സ്വർണപ്പാളിയും ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി കടത്തി, രേഖയിൽ ചെമ്പ്

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ലി​ന്‍റെ ക​ട്ടി​ള​യും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി ക​ട​ത്തി. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക​ശി​ൽ​പ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ശ്രീ​കോ​വി​ൽ ക​ട്ടി​ള​യി​ലെ സ്വ​ര്‍ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ പാ​ളി​ക​ളും ചെ​മ്പെ​ന്ന്​ ​​രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​ത്​.

    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി സ്​​പോ​ൺ​സ​റാ​യ ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും സം​ശ​യ​മു​യ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ക​ട്ടി​ള​യി​ലെ സ്വ​ര്‍ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ പാ​ളി​ക​ളും കൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ടെ​ന്ന വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    2019 മാ​ര്‍ച്ച് 20ന് ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നാ​യി ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലാ​ണ്​ ക​ട്ടി​ള​യി​ലു​ള്ള​ത്​ ചെ​മ്പു​പാ​ളി​യെ​ന്ന്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മു​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ മു​രാ​രി ബാ​ബു​വും ക​ട്ടി​ള​പ്പ​ടി കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. നേ​രി​യ തോ​തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ട്ടി​ള​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ത്​ മ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​ ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി​ക്ക് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നു​മാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ദം.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പ്പാ​ളി​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വ​ർ​ണം ക​ട്ടി​ള​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ല്‍പ​പ്പാ​ളി​ക​ളി​ലെ ഒ​രു കി​ലോ​യി​ലേ​റെ സ്വ​ര്‍ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ​താ​യി ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ക​ട്ടി​ള​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​വും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി​യു​ടെ കൈ​യി​ലെ​ത്തി​യ വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    ഈ ​പാ​ളി​ക​ള്‍ തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​യോ, സ്വ​ര്‍ണം എ​ന്ത് ചെ​യ്തു തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും ദേ​വ​സ്വം രേ​ഖ​ക​ളി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​ത​യി​ല്ല. ​ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്‍റെ വാ​തി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ക​ട്ടി​ള​യും സ്വ​ര്‍ണം പൂ​ശി ന​ല്‍കാ​മെ​ന്ന് കാ​ട്ടി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ദേ​വ​സ്വം​ബോ​ർ​ഡി​ന്​ ക​ത്ത് ന​ല്‍കി​യ​ത്. 1999ല്‍ ​വി​ജ​യ് മ​ല്യ സ്വ​ര്‍ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ​താ​യി​രു​ന്നു ക​ട്ടി​ള​യും. അ​തി​നി​ടെ, ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് സം​ഘം സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    സ്വര്‍ണപ്പാളി ‘ചെമ്പാക്കി’ ഉത്തരവ്; ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്പെൻഷൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ഒ​ടു​വി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്. 2019ൽ ​ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ മ​ഹ​സ്സ​റി​ൽ ‘ചെ​മ്പ് ത​കി​ട്’ എ​ന്ന് തെ​റ്റാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​റും ഹ​രി​പ്പാ​ട് ദേ​വ​സ്വം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​റു​മാ​യ മു​രാ​രി ബാ​ബു​വി​നെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഇ​ട​ക്കാ​ല റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. അ​ന്ന​ത്തെ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ.​എ​സ്. ബൈ​ജു, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ സു​ധീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മു​ള്ള മ​റ്റ് ര​ണ്ടു​പേ​ർ. ഇ​വ​ർ ര​ണ്ട് പേ​രും സ​ര്‍വി​സി​ൽ​നി​ന്നും വി​ര​മി​ച്ചു.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കാ​യി 2025ലും ​സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ പോ​റ്റി​ക്ക് കൊ​ടു​ത്തു​വി​ട​ണ​മെ​ന്ന് ഫ​യ​ൽ എ​ഴു​തി​യ​ത് മു​രാ​രി ബാ​ബു​വാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ലും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. പാ​ളി​ക​ൾ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കാ​യി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള വാ​റ​ന്‍റി റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും പ​ക​രം അ​റ്റ​കു​റ്റ പ​ണി​ക​ൾ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് നേ​രി​ട്ട് ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദേ​വ​സ്വം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​റെ യോ​ഗം ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് എ​സ്.​പി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ്വ​ർ​ണ ത​ട്ടി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. സ​ർ​വീ​സി​ൽ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച​വ​രു​ടെ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​മെ​ന്ന് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി.​എ​സ്.​പ്ര​ശാ​ന്ത് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:pathanamtittaSabarimalaKeralaUnnikrishnan Potty
