    Kerala
    date_range 17 May 2026 10:44 PM IST
    date_range 17 May 2026 10:44 PM IST

    റാങ്ക് ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ആരോഗ്യ ശാസ്‌ത്ര സർവകലാശാല

    തൃ​ശൂ​ർ: കേ​ര​ള ആ​രോ​ഗ്യ ശാ​സ്‌​ത്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ റാ​ങ്ക് നേ​ടി​യ​വ​രെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ബി.​എ​സ്.​എം.​എ​സ്: ഷി​ഹാ​ന എം. (​ശാ​ന്തി​ഗി​രി സി​ദ്ധ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം), ബി.​എ​ച്ച്.​എം.​എ​സ്: അ​ന​ന്യ (ഡോ. ​പ​ടി​യാ​ർ മെ​മോ​റി​യ​ൽ ഹോ​മി​യോ​പ​തി​ക് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്, എ​റ​ണാ​കു​ളം), ബി.​എ​സ്.​സി ഒ​പ്റ്റോ​മെ​ട്രി: റി​സാ​ന​ത് കെ.​എ. (സു​ശ്രു​ത സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഒ​പ്റ്റോ​മെ​ട്രി ആ​ൻ​ഡ് വി​ഷ്വ​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ്), ബി.​സി.​വി.​ടി: റു​മാ​ന വി.​എ​ഫ്. (ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്, തൃ​ശൂ​ർ), ബി.​പി.​ടി: റി​യ ഡ​യ​സ് (മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ട്ര​സ്റ്റ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ്, എ​റ​ണാ​കു​ളം), ബി.​എ​സ്.​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മൈ​ക്രോ​ബ​യോ​ള​ജി: ഐ​ശ്വ​ര്യ പി. ​ദാ​സ് (സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ, ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ, കോ​ട്ട​യം), ബി.​എ​സ്.​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബ​യോ​കെ​മി​സ്ട്രി: റി​ൻ​ഷ ഷെ​റി​ൻ പി. (​എ.​കെ.​ജി കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​യ​ൻ​സ​സ്, ക​ണ്ണൂ​ർ), ബി.​എ​സ്.​സി ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി: നെ​സ്മി എ​ൻ. (ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം), ബി.​എ​സ്.​സി പെ​ർ​ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി: ബി​സ്മി​ന സു​ധീ​ർ (ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം), ബി.​എ​സ്.​സി എം.​എ​ൽ.​ടി: ഹ​രി​ത എ​സ്. (സെൻറ് ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ് കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​യ​ൻ​സ​സ്), ബി.​ഡി.​എ​സ്: സാ​ന്ദ്ര എ​സ്. (പി.​എം.​എ​സ് കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ഡെ​ന്‍റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച്, വ​ട്ട​പ്പാ​റ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം), പോ​സ്റ്റ് ബേ​സി​ക് ബി.​എ​സ്.​സി ന​ഴ്സി​ങ്: ആ​തി​ര രാ​ജ് ടി.​എ​ൽ. (കോ ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ന​ഴ്സി​ങ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം).

