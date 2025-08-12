Begin typing your search above and press return to search.
    സർവകലാശാല നിയമഭേദഗതി; രാഷ്ട്രപതി തിരിച്ചയച്ച ബില്ലുകൾ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നത്​ പരിഗണനയിൽ

    സർവകലാശാല നിയമഭേദഗതി; രാഷ്ട്രപതി തിരിച്ചയച്ച ബില്ലുകൾ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നത്​ പരിഗണനയിൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി തി​രി​ച്ച​യ​ച്ച ബി​ല്ലു​ക​ൾ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളോ​​ടെ വീ​ണ്ടും നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ​ദ​വി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഗ​വ​ർ​ണ​റെ നീ​ക്കി പ​ക​രം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ച​ക്ഷ​ണ​രെ ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​ക്കാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന 2022ലെ ​സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ, വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഘ​ട​ന​യി​ൽ മാ​റ്റം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന 2022ലെ ​സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ നേ​രി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളോ​ടെ വീ​ണ്ടും സ​ഭ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ​ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​ലോ​ച​ന ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി​ൽ വീ​ണ്ടും കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന്‍റെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കൂ​ടി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും തീ​രു​മാ​നം.

    ര​ണ്ട്​ ബി​ല്ലു​ക​ളും നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കു​ക​യും ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ആ​രി​ഫ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഖാ​ൻ ഏ​റെ​ക്കാ​ലം ബി​ല്ലി​ൽ ഒ​പ്പി​ടാ​തെ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ചു. അ​തി​നെ​തി​രെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​തോ​ടെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഇ​വ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്ക്​ റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തു. ര​ണ്ട്​ ബി​ല്ലു​ക​ളും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കാ​​തെ തി​രി​ച്ച​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​പ്പ​ലേ​റ്റ്​ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന്‍റെ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ധി​കാ​രം എ​ടു​ത്തു​മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ബി​ല്ലും സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​തും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്ക​യ​ക്കു​ക​യും തി​രി​ച്ച​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തി​രു​ന്നു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ -ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പോ​ര്​ രൂ​ക്ഷ​മാ​വു​ക​യും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ നോ​മി​നി​ക​ളെ കു​ടി​യി​രു​ത്താ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശ്ര​മം തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ​ദ​വി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ നീ​ക്കാ​നു​ള്ള ബി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഭ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യും പാ​സാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​ന്​ മു​മ്പാ​യാ​ണ്​ വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ​മേ​ൽ​ക്കൈ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ഘ​ട​ന മാ​റ്റാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ മാ​റി​വ​ന്നി​ട്ടും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ പി​ടി​മു​റു​ക്കാ​നു​ള്ള സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ നീ​ക്കം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്കും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്കും സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ച് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ടാ​യി.

    ഇ​തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത തേ​ടി രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സ്​ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. ബി​ല്ലു​ക​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്​​ച​യി​ച്ചു​ള്ള സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത വ​രാ​ൻ ഇ​നി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ വി​ധി വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ തി​രി​ച്ച​യ​ച്ച ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ നേ​രി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളോ​ടെ വീ​ണ്ടും സ​ഭ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:presidentbillskerala legislative assemblyUniversity Act Amendmentkerala GovenorSupreme Court
    News Summary - University Act Amendment; Bills returned by the President are under consideration for re-introduction
