Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഏതുവിധേനയും ജയിക്കണം,...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 11:45 PM IST

    ഏതുവിധേനയും ജയിക്കണം, രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് കേരളത്തിൽ എം.എൽ.എമാരില്ലെന്ന സ്ഥിതി പാടില്ല; ബി.ജെ.പിക്ക് അമിത്ഷായുടെ അന്ത്യശാസനം

    text_fields
    bookmark_border
    ഏതുവിധേനയും ജയിക്കണം, രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് കേരളത്തിൽ എം.എൽ.എമാരില്ലെന്ന സ്ഥിതി പാടില്ല; ബി.ജെ.പിക്ക് അമിത്ഷായുടെ അന്ത്യശാസനം
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട്​ വിഹിതം ഉയർത്തുന്നതിനപ്പുറം സീറ്റുകൾ നേടി​ കരുത്ത്​ തെളിയിക്കണമെന്ന്​ ബി.ജെ.പി കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ നേതാക്കൾക്ക്​ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്​ഷായുടെ അന്ത്യശാസനം.

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ഇടത്,​ വലത്​ മുന്നണികൾക്കെതിരെ സ്ത്രീകളെ രംഗത്തിറക്കി ശക്​തമായ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങാനും വികസനവും സുരക്ഷയും വിശ്വാസ സംരക്ഷണവും പ്രചാരണ ആയുധമാക്കാനും നിർദേശിച്ചു. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ തന്ത്രങ്ങളാവിഷ്കരിക്കാൻ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ, ബി.ജെ.പി ജനപ്രതിനിധികളു​ടെ സംഗമത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച നൂറുദിനം നീളുന്ന ‘മിഷൻ 2026’ലെ പദ്ധതികൾ അമിത്​ഷാ വിശദീകരിച്ചു.

    രാജ്യവും ഇത്രമാത്രം സംസ്ഥാനങ്ങളും ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക്​ കേരളത്തിൽ എം.എൽ.എമാരില്ലെന്ന സ്ഥിതി പാടില്ല. കോൺഗ്രസ്​ ഭരിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പിടിച്ചെടുത്തു. സി.പി.എം ഭരിച്ച ത്രിപുരയിലടക്കം അധികാരത്തിൽ വന്നു. കേരളത്തിനൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ നടക്കുന്ന ബംഗാളിലും അധികാരത്തിൽ വരും. എൽ.ഡി.എഫും യു.ഡി.എഫും തുടരുന്ന പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം തുറന്നുകാട്ടണം. കേരളത്തിൽ ഭരണം പിടിക്കലാകണം ലക്ഷ്യം- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    പാർട്ടിയുടെ എ ക്ലാസ്​ മണ്ഡലങ്ങളായ 35 ഇടത്തും വിജയിക്കാവുന്ന തരത്തിലാവണം പ്രചാരണം. ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൽ.ഡി.എഫും യു.ഡി.എഫും ഇൻഡ്യ മുന്നണിയായി പ്രവർത്തിച്ച്​ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകരുതെന്ന് യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു.

    സാമുദായിക സംഘടനകളുമായി നല്ല ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രാദേശിക വോട്ട്​ ബാങ്കുള്ള ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളെയും ഒപ്പം നിർത്തണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ പ്രചാരണത്തിന്​ തിരുവനന്തപുരം അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എത്തുമെന്ന ഉറപ്പും അമിത്​ഷാ നൽകി.

    വിജയസാധ്യത ഉറപ്പാക്കിയാവണം സ്ഥാനാർഥി നിർണയം. ജനുവരി അവസാനത്തോടെ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക തയാറാക്കണം. മറ്റുമുന്നണികൾക്ക്​ മുന്നേ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ്​ പാർട്ടിയുടെ ആലോചന.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Amit ShahAssembly electionsKeralaBJP
    News Summary - Union Home Minister Amit Shah instructs BJP leaders to prove their strength in the assembly elections
    Similar News
    Next Story
    X