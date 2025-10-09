Begin typing your search above and press return to search.
    കേന്ദ്രം കൈവിട്ടു; 35.30 കോടിയുടെ ബാങ്ക് കടക്കെണിയിൽ ഉരുൾബാധിതർ

    • ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​മ​ട​ക്കം ഇ​ല്ലാ​താ​യ​വ​ർ​ക്ക്‌ തി​രി​ച്ച​ട​വ് അ​സാ​ധ്യം
    • പ​ലി​ശ​യും പി​ഴ​യു​മാ​യി വാ​യ്പ​ത്തു​ക​യി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന
    കേന്ദ്രം കൈവിട്ടു; 35.30 കോടിയുടെ ബാങ്ക് കടക്കെണിയിൽ ഉരുൾബാധിതർ
    ക​ൽ​പ​റ്റ: മു​ണ്ട​ക്കൈ ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​രു​ടെ ബാ​ങ്ക് വാ​യ്പ​ക​ൾ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ 35.30 കോ​ടി​യു​ടെ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യി​ൽ മു​ങ്ങി അ​തി​ജീ​വി​ത​ർ. ഉ​രു​ളി​ൽ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​മ​ട​ക്കം എ​ല്ലാം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് വാ​യ്പ തി​രി​ച്ച​ട​വ് അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. അ​തി​ജീ​വി​ത​രെ​ല്ലാം കൂ​ലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​രും വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്ക​ല​ട​ക്കം ന​ട​ത്തി കു​ടും​ബം പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​വ​രു​മാ​ണ്.

    നി​ല​വി​ൽ ഇ​വ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ വാ​ട​ക​വീ​ടു​ക​ളി​ലാ​ണ് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ദു​ര​ന്തം എ​ല്ലാം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് വാ​യ്പ​ഗ​ഡു കൃ​ത്യ​മാ​യി തി​രി​ച്ച​ട​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ് മി​ക്ക​വ​രും. വാ​യ്പ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നു കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലാ​ണ് സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ വ​ൻ​കി​ട​ക്കാ​രു​ടെ 7.28 ല​ക്ഷം കോ​ടി​യു​ടെ ക​ട​മാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല ബാ​ങ്കു​ക​ൾ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളി​യ​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഉ​രു​ൾ ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വാ​യ്പ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളാ​ൻ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ജീ​വി​ത​ർ.

    മേ​പ്പാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മു​ണ്ട​ക്കൈ, ചൂ​ര​ൽ​മ​ല മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ ദേ​ശ​സാ​ത്കൃ​ത ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ ആ​കെ വാ​യ്പ 35.30 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടേ​താ​ണ്. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ 12 ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കി​യ 3,220 വാ​യ്പ​ക​ളി​ലാ​യാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ലി​ശ​യും പി​ഴ​പ്പ​ലി​ശ​യു​മ​ട​ക്കം നി​ല​വി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന വാ​യ്പ തി​രി​ച്ച​ട​വ് തു​ക​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ വാ​യ്പ​ക​ളി​ൽ മൊ​റ​ട്ടോ​റി​യ​വും റീ ​ഷെ​ഡ്യൂ​ളും ന​ട​ത്താ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് വാ​യ്പ​യി​ലു​ള്ള തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി വെ​ക്കു​ന്ന മൊ​റ​ട്ടോ​റി​യം ആ​യാ​ലും വാ​യ്പ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ മാ​റ്റി കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടു​ന്ന റീ ​ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ആ​യാ​ലും ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ പ​ലി​ശ അ​ട​ക്കം തി​രി​ച്ച​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും.

    ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ മൊ​റ​ട്ടോ​റി​യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി തീ​രാ​റു​മാ​യി. കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ കൈ​വി​ട്ട​തോ​ടെ ദേ​ശ​സാ​ത്കൃ​ത ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ വാ​യ്പ​ത്തു​ക പ​ലി​ശ​യ​ട​ക്കം ഇ​നി തി​രി​ച്ച​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​ക്കാ​ര്യം ലീ​ഡ് ബാ​ങ്ക് അ​ധി​കൃ​ത​രും ശ​രി വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​മ​ട​ക്കം ന​ൽ​കി​യ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള 35 കോ​ടി​ക്ക് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ വാ​യ്പ​ക​ൾ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ള​ണ​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20ന് ​ന​ട​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ബാ​​​ങ്കേ​ഴ്സ് സ​മി​തി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം വാ​യ്പ​ക​ളും അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത് ദേ​ശ​സാ​ത്കൃ​ത ബാ​ങ്കു​ക​ളാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വ​ർ അ​നു​കൂ​ല ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നി​ല്ല. നി​ല​വി​ൽ കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് 3.85 കോ​ടി​യു​ടെ വാ​യ്പ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളി​യ​ത്. ബാ​ങ്കി​ന്റെ ചൂ​ര​ല്‍മ​ല ശാ​ഖ​യി​ല്‍നി​ന്ന് 213 പേ​ർ​ക്കാ​യി ആ​കെ 6.63 കോ​ടി വാ​യ്പ​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ഹ​ക​ര​ണ കാ​ർ​ഷി​ക ഗ്രാ​മ വി​ക​സ​ന ബാ​ങ്ക് 1.5 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വാ​യ്പ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​വ​രെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. കു​ടും​ബ​ശ്രീ വ​ഴി എ​ടു​ത്ത 1.85 കോ​ടി​യു​ടെ വാ​യ്പ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ള​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തു മാ​ത്രം എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളു​ന്ന​ത് എ​തി​ർ​പ്പി​നി​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ത​ട​സ്സ​വാ​ദം മൂ​ല​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി വൈ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന​റി​യു​ന്നു.

    TAGS:bank loansUnion governmentWayanad LandslideWaive LoanKerala
