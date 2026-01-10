Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകേന്ദ്ര ബജറ്റ്: 21,000...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 10:55 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 10:55 PM IST

    കേന്ദ്ര ബജറ്റ്: 21,000 കോടിയുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് ധനമന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രത്യേക പാക്കേജ് വേണമെന്ന് കേരളം
    KN Balagopal
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: ജി.എസ്.ടി പുനഃക്രമീകരണവും അമേരിക്കയുടെ തീരുവ നടപടികളും മൂലം ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നികത്താൻ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തിൽ 21,000 കോടിയുടെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി കെ.എൻ ബാലഗോപാൽ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    കേന്ദ്ര ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി ശനിയാഴ്ച കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിച്ച ബജറ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ യോഗത്തിലാണ് ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്. അമേരിക്കൻ തീരുവയും കേന്ദ്ര നിയന്ത്രണങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്രസഹായം വർധിപ്പിക്കണമെന്നും കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

    ജി.എസ്.ടി പുനഃക്രമീകരണം മൂലം 8,000 കോടി വാർഷിക നഷ്ടം സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായി. കൂടാതെ, അമേരിക്കൻ തീരുവ മൂലം സംസ്ഥാനത്തെ കയറ്റുമതി മേഖലക്ക് 2,500 കോടി വാർഷിക നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ 17,000 കോടി വെട്ടിക്കുറച്ചത് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, സംസ്ഥാനത്തിന് എയിംസ്, മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം പരിഹരിക്കാൻ 1,000 കോടി രൂപ, പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് കേന്ദ്ര സഹായം, നെല്ല് സംഭരണ പരിഷ്കരണത്തിന് 2,000 കോടി രൂപ, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവയും സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    തേയില, കാപ്പി, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നിവക്ക് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്, ദേശീയ പാത ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് ചെലവഴിച്ച തുകക്ക് കടമെടുപ്പ് അനുവദിക്കൽ, ശബരി റെയിൽ പദ്ധതി ത്വരിതഗതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കൽ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും മുന്നോട്ടുവെച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Economic packageKN BalagopalUnion Budget.
    News Summary - Union Budget: Minister KN Balagopal asks 21000 cr package for Kerala
    Similar News
    Next Story
    X