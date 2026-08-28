Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഒന്നരമാസം അജ്ഞാത...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 2:16 PM IST

    ഒന്നരമാസം അജ്ഞാത മൃതദേഹമായി കണ്ണൂർ മോർച്ചറിയിൽ; ഒടുവിൽ ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    ഒന്നരമാസം അജ്ഞാത മൃതദേഹമായി കണ്ണൂർ മോർച്ചറിയിൽ; ഒടുവിൽ ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
    cancel

    കണ്ണൂർ: ഒന്നരമാസം കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ കിടന്ന മൃതദേഹം ഒടുവിൽ ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കായംകുളം സ്വദേശി ബാബുവിന്റെ മൃതദേഹമാണ് കുടുംബക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്.

    ആയിക്കരയിലെ ഷെഡിൽ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിലാണ് ബാബുവിനെ കണ്ടെത്തിയത്. അവിടെ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ബന്ധുക്കളെ തേടി പത്രങ്ങളിലൊക്കെ പരസ്യം കൊടു​​ത്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഒടുവിൽ മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്യാൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷന് കത്തയച്ചു. എന്നാൽ, കോർപറേഷനിൽ അത്തരം സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ദഹിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തു. പക്ഷേ തിരിച്ചറിയാത്ത മൃതദേഹമായതിനാൽ അത്തരം നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

    അതിനിടയിലാണ് കണ്ണൂരിലുള്ള ബന്ധു തിരിച്ചറിയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറയിൽ എത്തി ബാബു ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആലപ്പുഴ കായംകുളത്താണ് വീട്. ബന്ധുക്കൾ ഇന്ന് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി മൃതദേഹം ഏറ്റെടുത്തു. കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്ത് സംസ്കരിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:unidentified bodykannur district hospitalKerala News
    News Summary - Unidentified Body in Kannur morgue identified by relatives
    Similar News
    Next Story
    X