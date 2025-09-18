മെഡി. കോളജിൽ മരിച്ച രണ്ടുപേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല; മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 18 Sept 2025 11:49 PM IST
Updated Ondate_range 18 Sept 2025 11:49 PM IST
മെഡി. കോളജിൽ മരിച്ച രണ്ടുപേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല; മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിൽtext_fields
News Summary - Unidentified body in calicut Medical College
കോഴിക്കോട്: മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച രണ്ടുപേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല.
168 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും സുമാർ 65 വയസ്സും തോന്നിക്കുന്നതുമാണ് ഒരാൾ. മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ 0495 22357691, 9497987180, 9497074110 എന്നീ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
170 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും സുമാർ 66 വയസ്സു തോന്നിക്കുന്നതുമാണ് രണ്ടാമത്തെയാൾ. മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ 0495 22357691, 9497987180 എന്നീ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
