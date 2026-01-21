Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    21 Jan 2026 7:03 AM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 7:03 AM IST

    'ഡിഫൻസ്​ റിസർച്​ ​​​​​കൊറിഡോർ' അടക്കം സ്വപ്ന പദ്ധതികളേറെ

    ‘ഡിഫൻസ്​ റിസർച്​ ​​​​​കൊറിഡോർ’ അടക്കം സ്വപ്ന പദ്ധതികളേറെ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​നി​രി​ക്കെ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യ സ്വ​പ്​​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളേ​റെ. നാ​വി​ക അ​ക്കാ​ദ​മി, പ്ര​തി​രോ​ധ ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ക​സ​ന ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന് (ഡി.​ആ​ർ.​ഡി.​ഒ) കീ​ഴി​ലു​ള്ള നേ​വ​ൽ ഫി​സി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ഷ്യ​നോ​ഗ്രാ​ഫി​ക് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി (എ​ൻ.​പി.​ഒ.​എ​ൽ), കൊ​ച്ചി​ൻ ഷി​പ്​​യാ​ർ​ഡ്, ​ബ്ര​ഹ്​​മോ​സ്​ എ​യ്​​റോ​സ്​​പേ​സ്​ തു​ഖ​ങ്ങി​യ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ ഗ​വേ​ഷ​ണ-​വി​ക​സ​ന ഇ​ട​നാ​ഴി (ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ റി​സ​ർ​ച്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ കൊ​റി​ഡോ​ർ) ആ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്.

    ചെ​​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം സം​ര​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് (എം.​എ​സ്.​എം.​ഇ)​ കു​റ​ഞ്ഞ പ​ലി​ശ നി​ര​ക്കി​ൽ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കൂ​റ്റ​ൻ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ (മ​ദ​ർ​ഷി​പ്പ്) നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്ക​ൽ, വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ ‘ഭാ​ര​ത്​​മാ​ല’ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യും ച​ര​ക്ക്​ നീ​ക്ക​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ട​നാ​​ഴി​ക​ളു​മാ​യും സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും പ​രി​ഗ​ണ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​യ​​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ​

    പ്ര​തി​രോ​ധം, വ്യോ​മ​യാ​നം, വൈ​ദ്യു​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, കാ​റ്റാ​ടി​യ​​​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് കാ​ന്തി​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ (പെ​ർ​മ​ന​ന്‍റ്​ മാ​ഗ്​​ന​റ്റ്​​സ്) നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള ‘സ്​​ട്രാ​റ്റ​ജി​ക്​ എ​ർ​ത്ത്​ കോ​റി​ഡോ​ർ’ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​വ​കേ​ര​ളം മി​ഷ​ന്​ കീ​ഴി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    2050 ഓ​ടെ കേ​ര​ളം ‘കാ​ർ​ബ​ൺ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ’ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ന​യ​​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ​ഠ​ന, സാ​ക്ഷ​ര​താ സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്ക​ൽ, നാ​ല്​ ത​ണ്ണീ​ർ​ത​ട​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യ റം​സ​ർ പ​ദ​വി​ക്കാ​യി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​ൽ, കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ സം​വാ​ദ പ​രി​പാ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

