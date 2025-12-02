Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 7:28 AM IST

    തൃശൂരിൽ നിർണായകം അടിയൊഴുക്കുകൾ

    kerala local body election, thrissur,ldf,udf, തൃശൂർ, എൽ.ഡി.എഫ്, യു.ഡി.എഫ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
    തൃ​ശൂ​ർ: ജി​ല്ല​യി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കു​ക അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ക​ളാ​ണ്. പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​ട​തു​കോ​ട്ട​യാ​യി തു​ട​രു​ന്ന തൃ​ശൂ​രി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫും ബി.​ജെ.​പി​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​ത്ത​രം അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ്. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള വി​ഷ​യം ഏ​റ്റ​വും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള വി​ഷ​യം നേ​രി​ട്ട് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത് ച​ർ​ച്ച​യാ​േ​ക്ക​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് കേ​​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി അ​ട​ക്കം ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​മ​ജ​പ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണം ലോ​ക്സ​ഭ ​െത​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ചെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ലാ​ണി​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന്റെ സ്ത്രീ ​പീ​ഡ​ന വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലു​മാ​ണ്.

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ, ഏ​ഴി​ൽ അ​ഞ്ച് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ, 15ൽ 13 ​ബ്ലോ​ക്ക് ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ, 86 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 67 എ​ണ്ണം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട​യാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ. ഇ​തി​ൽ വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​ണ് ​യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ശ്ര​മം. 40 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നും നാ​ല് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണം നേ​ടു​ക​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും ബ​ഹു​ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കൂ​ടി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​െ​യ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ു​ക​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും നേ​ടു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    തൃശൂർ ജി​ല്ല

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്- ഡി​വി​ഷ​ൻ 30- സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 113

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ- വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ 56- സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 217

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ (7)- വാ​ർ​ഡ് 286- ​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 925

    താ​ഴേ​ത്ത​ട്ട് മു​ത​ൽ ജി​ല്ല​ത​ലം വ​രെ എ​ണ്ണ​യി​ട്ട യ​ന്ത്രം പോ​ലെ​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. ചാ​വ​ക്കാ​ടും വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി​യി​ലും സി.​പി.​ഐ​യു​മാ​യും തൃ​ശൂ​ർ ​കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​മ്മു​മാ​യും ഉ​ണ്ടാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​യ​തു​ം ഈ ​​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഫ​ല​മാ​യാ​ണ്. ക്ഷേ​മ​പെ​ൻ​ഷ​നാ​യി കു​ടി​ശ്ശി​ക​യ​ട​ക്കം 3600 രൂ​പ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ട്രെ​ൻ​ഡ് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ത​ന്നെ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു.

    2024​െല ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി ത​രം​ഗം ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി. ക​ലു​ങ്ക് സ​ദ​സ്സി​ലും മ​റ്റു​മു​ണ്ടാ​യ അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പു​ലി​ക്ക​ളി സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത പൈ​സ ന​ൽ​കാ​തി​രു​ന്ന​തും വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ പ​ട​ല​പ്പി​ണ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ബി.​ജെ.​പി​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ അ​ട​ക്കം സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ കാ​ര്യ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ ബാ​ങ്കി​ൽ നി​ന്ന് പ​ണം തി​രി​കെ ന​ൽ​കി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ബി.​ജെ.​പി​യും ഒ​രു​പോ​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വ​ന്ന​തും മൂ​ല​മാ​ണി​ത്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ടൗ​ൺ ബാ​ങ്ക് ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​യ​തും ​ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ആ​ശി​ർ​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന മ​ൾ​ട്ടി സ്റ്റേ​റ്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​ക​ൾ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കോ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ങ്ങി​യ​തും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ബി.​ജെ.​പി കൗ​ൺ​സി​ല​റു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യും അ​ട​ക്കം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ലം സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ പൊ​തു​വേ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​ണ്.

