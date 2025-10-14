Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    14 Oct 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    14 Oct 2025 8:36 AM IST

    പോറ്റി ശബരിമലയിലെത്തിയത്​ ആരുടെ ‘സ്​പോൺസർഷിപ്പിൽ’..‍‍‍?, പോറ്റിയു​ടെ കൈവശം സ്വർണപ്പാളി 53 ദിവസം, ഒന്നുമറിഞ്ഞില്ലെന്ന്​ ബോർഡ്

    പോറ്റി ശബരിമലയിലെത്തിയത്​ ആരുടെ ‘സ്​പോൺസർഷിപ്പിൽ’..‍‍‍?, പോറ്റിയു​ടെ കൈവശം സ്വർണപ്പാളി 53 ദിവസം, ഒന്നുമറിഞ്ഞില്ലെന്ന്​ ബോർഡ്
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ത്ത​ട്ടി​പ്പ്​ കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ എ​ത്തി​യ​ത്​ ആ​രു​ടെ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പി​ലെ​ന്ന​ത്​ ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്നു.

    ത​ന്‍റെ​കാ​ലം മു​ത​ല​ല്ല, 2007 മു​ത​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ളാ​ണ്​ ദു​രൂ​ഹ​ത നി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘2007ന് ​മു​മ്പ് ബം​ഗ​ളൂ​രു ജാ​ല​ഹ​ള്ളി അ​യ്യ​പ്പ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ത​ന്ത്രി ആ​രാ​ണെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച്​ നോ​ക്ക​ണം. ജാ​ല​ഹ​ള്ളി അ​യ്യ​പ്പ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ശാ​ന്തി​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി ആ​ർ​ക്കൊ​​ക്കെ പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണം’ -പ​ത്മ​കു​മാ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു. അ​ന്ന​ത്തെ ശ​ബ​രി​മ​ല ത​ന്ത്രി​യെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ഈ ​വാ​ക്കു​ക​ളാ​ണ്​ പു​തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ദേ​വ​തു​ല്യ​രെ​ന്ന്​ കാ​ണു​ന്ന പ​ല​രും ഇ​തി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ന​മ്മു​ക്ക്​ എ​ന്ത്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന്​ പ​ത്മ​കു​മാ​ർ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ മ​ല​ക​യ​റ്റ​വും സം​ശ​യ​നി​ഴ​ലി​ലാ​യി.

    2007ൽ ​കീ​ഴ്ശാ​ന്തി​യു​ടെ (ഉ​ൾ​ക്ക​ഴ​കം) സ​ഹാ​യി​യാ​യാ​ണ്​ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. കീ​ഴ്ശാ​ന്തി​യാ​ണ് തി​ട​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തും നി​വേ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തും. ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ലി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​മെ​ങ്കി​ലും പൂ​ജ ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ന്ത്രി​ക്കും മേ​ൽ​ശാ​ന്തി​ക്കും സ​ഹാ​യി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം. ഇ​തു​ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ്​ കീ​ഴ്ശാ​ന്തി​ക്ക്​ സ​ഹാ​യി​യാ​യി ആ​ളു​ക​ളെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ ഏ​ഴ്​ വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ പി​ന്നീ​ട്​ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ല പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ അ​നി​ഷ്ടം തോ​ന്നി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​ഹാ​യി സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​യ​ത്. എ​ന്നി​ട്ടും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ലെ​യും പൊ​ലീ​സി​ലെ​യും ഉ​ന്ന​ത​രു​ടെ അ​ടു​പ്പ​ക്കാ​ര​നാ​യി ഇ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്നു. പൂ​ജാ​വി​ധി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ൾ അ​റി​യാ​വു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ത്തു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ​രു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി അ​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ട ഒ​ത്താ​ശ​ക​ൾ ചെ​യ്ത്​​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്ഥി​രം​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി. ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന വ​ൻ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും ത​ങ്ങു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു. ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ലെ​യും പൊ​ലീ​സി​ലെ​യും ഉ​ന്ന​ത​രു​മാ​യും ഗാ​ർ​ഡു​ക​ളു​മാ​യും അ​ടു​ത്ത​ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ണ് ഇ​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​ത്യു​പ​ക​ര​മാ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്കും വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്കും പോ​റ്റി ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര​ക​ൾ ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​​മാ​ര്‍ ആ​രൊ​ക്കെ​യെ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​ത്മ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ എ​ന്ത് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും പോ​റ്റി​യു​മാ​യി ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന്​ അ​ന്ന​ദാ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി ബം​ഗ​ളൂ​രു, ചെ​ന്നൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി ത​ന്ത്രി​യു​ടെ മു​റി​ക​ളി​ലെ​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു. ബം​ഗ​ളൂ​രു, ചെ​ന്നൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ്വാ​മി​മാ​രു​മാ​യി ത​ന്റെ മു​റി​യി​ല്‍ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ചി​ല പൂ​ജ​ക​ള്‍ക്കും ഉ​പ​ദേ​ശം തേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര​ര് രാ​ജീ​വ​ര് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി​യെ നേ​ര​ത്തേ പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ആ​ളാ​ണെ​ന്ന്​ അ​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ല്ലാ മാ​സ​വും എ​ത്താ​റു​ണ്ട്. ഇ​ത​ല്ലാ​തെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മ​റ്റു വി​വ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ത​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയു​ടെ കൈവശം സ്വർണപ്പാളി 53 ദിവസം; ഒന്നുമറിഞ്ഞില്ലെന്ന്​ ബോർഡ്

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ 53 ദി​വ​സം ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി കൈ​വ​ശം സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടും ഒ​ന്നു​മ​റി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന അ​ന്ന​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ നി​ല​പാ​ട്​ ദു​രൂ​ഹം. വീ​ഴ്ച വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കാ​ണെ​ന്ന്​ ​മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴും, ര​ണ്ടു​മാ​സം വൈ​കി​യി​ട്ടും എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്​ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചി​​ല്ലെ​ന്ന ചോ​ദ്യം ബാ​ക്കി.

    സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ അ​ഞ്ചി​ല​ധി​കം ദേ​വ​സ്വം​ബോ​ർ​ഡ്​ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ വി​വ​രം. ഇ​തി​ലൊ​ന്നും ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ അ​മൂ​ല്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ തി​രി​കെ​യെ​ത്താ​ൻ വൈ​കു​ന്ന​തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന​തും ​ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ചോ​ദി​ച്ച​താ​യി രേ​ഖ​ക​ളു​മി​ല്ല.

    ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ​നു​സ​രി​ച്ച്​ 2019 ജൂ​ലൈ 20ന്​ ​രാ​ത്രി​യാ​ണ്​ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്ത്​ ബം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി അ​ന​ന്ത​സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ത്തി​ന്​ ദേ​വ​സ്വം അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​ൻ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത്​​ ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലാ​ണ്​ ആ​ദ്യം എ​ത്തി​ച്ച​ത്. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ ഇ​ത്​ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലു​മെ​ത്തി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് 39ാം ദി​വ​സം, ​2019 ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 29നാ​ണ്​​ ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ സ്വ​ർ​ണം​പൂ​ശി​യ പാ​ളി​ക​ൾ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ പ​ത്തി​നാ​ണ്​ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ട്ട​യം ഇ​ള​മ്പ​ള്ളി ധ​ർ​മ​ശാ​സ്താ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​​ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 11ന്​ ​ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ളി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത്ര​യും കാ​ല​ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ബോ​ർ​ഡ്​ അ​റി​ഞ്ഞി​​ല്ലെ​ന്ന വാ​ദ​മാ​ണ്​ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം നീ​ണ്ടാ​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന പു​റ​ത്തു​വ​രു​മെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ, ഈ ​അ​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യെ​ല്ലാം ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ച​ത് 2019ലെ ​ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യാ​ണോ​യെ​ന്ന പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ന​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ നാ​ളെ സ​ത്യം തെ​ളി​യും. അ​പ്പോ​ള്‍ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യേ​ണ്ട​വ​ര്‍ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യേ​ണ്ടി വ​രു​ക​ത​ന്നെ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    TAGS:SabarimalaKeralaUnnikrishnan PottySabarimala Gold Missing Row
