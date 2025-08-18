Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 8:06 AM IST

    അണ്ടർ 17 ഫുട്ബാൾ: ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ മഞ്ചേരി സ്വദേശി ഇന്ദ്ര റാണ

    ഇന്ദ്ര റാണ

    മ​ഞ്ചേ​രി: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ നീ​ല ജ​ഴ്സി​യ​ണി​യാ​ൻ അ​വ​സ​രം തേ​ടി മ​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി ഇ​ന്ദ്ര റാ​ണ. അ​ണ്ട​ർ 17 ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള 32 അം​ഗ ടീ​മി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഇ​ന്ദ്ര​ന് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഗോ​വ​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ് ഈ 15​കാ​ര​ൻ. ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ലെ കൊ​ളം​ബോ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഫ് ക​പ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള ടീ​മി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ 27 വ​രെ​യാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്.

    ചെ​റു​പ്പം തൊ​ട്ടേ പ​ന്തു​ക​ളി​യോ​ടാ​ണ് ഇ​ന്ദ്ര​ക്ക് ഇ​ഷ്ടം. എ​ട്ടാം വ​യ​സ്സ് മു​ത​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് സ്കൂ​ൾ, മേ​ലാ​ക്കം ജി.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സം. ഈ ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം കോ​ട്ട​പ്പ​ടി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശീ​ല​നം. അ​ച്ഛ​ന്‍റെ​യും അ​മ്മ​യു​ടെ​യും കൈ​പി​ടി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് പോ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ കൊ​പ്പം ഐ​ഫ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ​ത്തി. കോ​ച്ചു​മാ​രാ​യ ഷം​നാ​ദ്, ശ്രീ​ജി​ത്ത്, സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കീ​ഴി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശീ​ല​നം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി മും​ബൈ​യി​ൽ റി​ല​യ​ൻ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍റെ ടീ​മി​നൊ​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    സെ​ന്‍റ​ർ ബാ​ക്ക് പൊ​സി​ഷ​നി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ദ്ര​ൻ ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ന്ന​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം ക്യാ​മ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ടീം ​ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കും. 32 അം​ഗ ടീ​മി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഏ​ക അം​ഗ​വും ഇ​ന്ദ്ര​യാ​ണ്. സാ​ഫ് ക​പ്പ് അ​ണ്ട​ർ 17 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ. കി​രീ​ടം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ടീം ​ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തി​രോ​ധ​ക്കോ​ട്ട കാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​മ​ല​യാ​ളി​യും ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് നാ​ട്. മേ​ഘാ​ല​യ സ്വ​ദേ​ശി ച​ന്ദ്രു​വി​ന്റെ​യും നേ​പ്പാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​നി താ​രാ​രാ​ണ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ് ഇ​ന്ദ്ര. ക​ഴി​ഞ്ഞ 35 വ​ർ​ഷ​മാ​യി കു​ടും​ബം മ​ഞ്ചേ​രി മേ​ലാ​ക്ക​ത്താ​ണ് താ​മ​സം. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ആ​കാ​ശ് റാ​ണ ജെം​സ് കോ​ള​ജി​ലെ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

    sportsfootballmanjeriIndian campLatest News
