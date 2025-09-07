Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 7 Sept 2025 6:41 AM IST
    date_range 7 Sept 2025 6:41 AM IST

    അധ്യക്ഷനിൽ അനിശ്ചിതത്വം: ചർച്ചയിൽ വിയർത്ത്​ യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസ്

    ഗ്രൂ​പ്പ്​ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ ക​ടു​ത്ത ഭി​ന്ന​ത​യും വെ​ല്ലു​വി​ളി
    യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കൊടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന്‍റെ രാ​ജി​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ക​ടു​ത്ത അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം. അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​​ന​ത്തേ​ക്ക്​ പ​ല പേ​രു​ക​ൾ ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ​ഗ്രൂ​പ്പ്​ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​തും സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ ക​ടു​ത്ത ഭി​ന്ന​ത​യു​മാ​ണ്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക്​ കാ​ര​ണം. ര​ണ്ടാ​ഴ്​​ച പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും പു​തി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​നെ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന നാ​ഥ​നി​ല്ലാ​ക​ള​രി​യാ​യെ​ന്നും ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​​പെ​ടാ​നാ​കാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​ണ്.

    സം​സ്ഥാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി ജ​ന​കീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​പ​ക്ഷ യു​വ​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന നേ​തൃ​ശൂ​ന്യ​ത നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ലെ അ​മ​ർ​ഷ​വും അ​ണി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ട്. തൃ​ശൂ​ർ ചൊ​വ്വ​ന്നൂ​ര്‍ യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​എ​സ്. സു​ജി​ത്തി​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലു​ണ്ടാ​യ ക്രൂ​ര​മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടും പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ത്തി​ക്കാ​നോ ജ​ന​വി​കാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത്​ സം​ഘ​ട​ന​പ​ര​മാ​യ ഈ ​അ​നാ​ഥ​ത്വം മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ വി​മ​ർ​ശ​നം. ‘ഒ​ന്നു​കി​ൽ പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ട​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക’ എ​ന്നാ​ണ്​ സം​സ്​​ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ഷീ​ർ പ​ള്ളി​വ​യ​ൽ ഫേ​സ്​​ബു​ക്കി​ൽ കു​റി​ച്ച​ത്.

    യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ സം​ഘ​ട​ന സം​വി​ധാ​ന​പ്ര​കാ​രം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​നാ​ണ്​ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം. ഇ​താ​ണ്​ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യാ​യി ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യു​ടെ തി​ര​ക്ക്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ നേ​തൃ​ത്വം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യി​ട്ടേ​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ഉ​ട​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ കെ.​പി.​സി.​സി​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. രാ​ഹു​ലി​നെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ നി​ന്ന്​ നീ​ക്കി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ വ​ലി​യ ഭി​ന്ന​ത നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ഒ​റ്റു​കൊ​ടു​ത്തു​വെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഹു​ൽ അ​നു​കൂ​ല വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ മ​റു​വി​ഭാ​ഗ​വും അ​ണി​നി​ര​ന്ന​തോ​ടെ ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വം ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ ഗ്രൂ​പ്പ്​ അ​ഡ്​​മി​ൻ ഓ​ൺ​ലി ആ​ക്കി​യാ​ണ്​ ച​ർ​ച്ച നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്.

    സം​ഘ​ട​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട് നേ​ടി​യ അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി​യെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ താ​ൽ​​പ​ര്യം. ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും അ​ബി​നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ദേ​ശീ​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കെ.​എ​സ്.​യു മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​എം. അ​ഭി​ജി​ത്തി​നെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ എ ​​ഗ്രൂ​പി​ന് താ​ൽ​​പ​ര്യം. ഒ​പ്പം അ​ബി​നെ ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സ​മ​വാ​യ ഫോ​ർ​മു​ല​യും എ ​ഗ്രൂ​പ്പ്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​നെ​ല്ലാം പു​റ​മേ ബി​നു ചു​ള്ളി​യി​ലി​ന്‍റെ പേ​രും ഉ​യ​ർ​ന്നു​കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:Indian National Congresspresidentpresident electionYouth CongressRahul Mamkootathil
    News Summary - Uncertainty over the presidency: Youth Congress sweating in the discussion
