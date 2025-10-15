Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമല...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 10:24 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 10:25 PM IST

    ശബരിമല കേന്ദ്രീകരിച്ച്​ പണപ്പിരിവ്​; അവതാരങ്ങൾ ഏറെ

    text_fields
    bookmark_border
    sabarimala
    cancel
    camera_alt

    ശബരിമല

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​ടെ അം​ഗീ​കൃ​ത സ്പോ​ൺ​സ​റെ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​ണ​പ്പി​രി​വ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ. ശ​ബ​രി​മ​ല ദേ​വ​സ്വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മ​റ്റു​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ശ​ബ​രി​മ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍ഷി​പ് എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ചി​ല​ര്‍ പ​ണ​പ്പി​രി​വ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ​പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​ത്​ വി​ല​ക്കി 2025 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ഉ​ത്ത​ര​വും ഇ​റ​ക്കി.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു​വ്യ​ക്തി​യെ​യും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​വ​ര്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ണ​പ്പി​രി​വ് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ തി​രു​വി​താം​കൂ​ര്‍ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ന്‍സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ജി.​എ​സ്. അ​രു​ണി​നെ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍ഷി​പ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യും നി​യ​മി​ച്ചു. ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ര്‍ പി. ​വി​ജ​യ​കു​മാ​റാ​ണ്​ അ​സി. സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍ഷി​പ്​ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ. അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​ണ​പ്പി​രി​വു​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നേ​ര​ത്തെ, ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ വി​ഗ്ര​ഹം നി​ർ​മാ​ണ​മെ​ന്ന ​പേ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​ണ​പ്പി​രി​വ് കോ​ട​തി ത​ട​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ​തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ​യും കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വ​ർ നോ​ട്ടീ​സും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ​ഇ​തി​നെ​തി​രെ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്​​പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തുലാമാസ പൂജകൾക്ക്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച നട തുറക്കും

    ​പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: തു​ലാ​മാ​സ പൂ​ജ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ശ​ബ​രി​മ​ല ന​ട വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന്​ തു​റ​ക്കും. മേ​ൽ​ശാ​ന്തി അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ ന​മ്പൂ​തി​രി ന​ട​തു​റ​ന്ന് ദീ​പം തെ​ളി​ക്കും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ചി​ന്​ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ന​ട തു​റ​ക്കും. ശ​ബ​രി​മ​ല, മാ​ളി​ക​പ്പു​റം മേ​ൽ​ശാ​ന്തി​മാ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പും തു​ലാ​മാ​സം ഒ​ന്നി​ന് രാ​വി​ലെ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala NewsSabarimalaLatest News
    News Summary - Unauthorised Fundraising centered around Sabarimala
    Similar News
    Next Story
    X