Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകോട്ടുവായ്ക്കുശേഷം വായ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 9:40 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 9:40 PM IST

    കോട്ടുവായ്ക്കുശേഷം വായ അടക്കാനായില്ല; അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകി റെയിൽവേ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ

    text_fields
    bookmark_border
    കോട്ടുവായ്ക്കുശേഷം വായ അടക്കാനായില്ല; അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകി റെയിൽവേ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ
    cancel
    Listen to this Article

    പാലക്കാട്: കോട്ടുവായ്ക്കുശേഷം വായ അടക്കാനാവാതെ യാത്രക്കാരൻ കുഴഞ്ഞു. അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകി റെയിൽവേ ഡിവിഷനൽ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ.

    ഒലവക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. കന്യാകുമാരിയിൽനിന്ന് ദിബ്രുഗഢിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന വിവേക് എക്സ്പ്രസിൽ എത്തിയ യാത്രക്കാരനാണ് ദുരവസ്ഥയുണ്ടായത്. കോട്ടുവായ്ക്കിടെ താടിയെല്ലുകൾക്ക് സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു.

    ഉടൻതന്നെ റെയിൽവേ ആശുപത്രിയിലെ ഡിവിഷനൽ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ പി.എസ്. ജിതിൻ എത്തി വൈദ്യസഹായം നൽകി. വായ പൂർവസ്ഥിതിയിലായതോടെ യാത്രക്കാരൻ വന്ന ട്രെയിനിൽതന്നെ യാത്ര തുടർന്നു. സംഭവത്തിന്‍റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

    ടെമ്പോറോമാൻഡിബുലാർ ജോയിന്റ് ഡിസ്‌ലൊക്കേഷൻ എന്ന അവസ്ഥയാണിത്. കീഴ്ത്താടിയെല്ലിന്റെ 'ബോൾ-ആൻഡ്-സോക്കറ്റ്' സന്ധി അതിന്റെ സാധാരണ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ടി.എം.ജെ ഡിസ് ലോക്കേഷൻ സംഭവിച്ചാല്‍ വായ തുറന്ന അവസ്ഥയിൽ ലോക്ക് ആവുക, വേദന, സംസാരിക്കാനും വായ അടയ്ക്കാനുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവ ഉണ്ടാകാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Railway passengersPalakkadmedical assistanceKerala
    News Summary - Unable to close mouth after being yawning; emergency medical assistance provided
    Similar News
    Next Story
    X