Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 March 2026 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 15 March 2026 9:48 AM IST

    ‘സ​മ​ര​നാ​യ​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് പേ​ര് നോ​ക്കി വ​ർ​ഗീ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ എനി​ക്കെ​തി​രെ​യുണ്ട്’, സ​മ​ര​മാ​വു​മ്പോ​ൾ അ​തെ​ല്ലാം ഉ​ണ്ടാ​വു​മെന്ന് യു.​എ​ൻ.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജാ​സ്മി​ൻ​ ഷാ

    യു.​എ​ൻ.​എ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജാ​സ്മി​ൻ​ഷാ 

    സ​മ​ര​നാ​യ​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് പേ​ര് നോ​ക്കി വ​ർ​ഗീ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ തനി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ണ്ടെന്ന് യുനൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജാസ്മിൻഷാ. സ​മ​ര​മാ​വു​മ്പോ​ൾ അ​തെ​ല്ലാം ഉ​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​തെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തികഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഹൈകോടതി നിർദേശ പ്രകാരം സമരം നിർത്തിയത്. ച​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മ​രം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കുമെന്നും ജാസ്മിൻ ഷാ പറഞ്ഞു. അഭിമുഖത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം....


    ? സ​ർ​ക്കാ​റും ഹൈ​കോ​ട​തി​യും ച​ർ​ച്ച​ക്കു വി​ളി​ച്ചു. പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ്ടോ

    തി​ക​ഞ്ഞ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് സ​മ​രം നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. സ​മ​ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​നേ​രെ എ​സ്മ പ്ര​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ച​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മ​രം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും.

    ? അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗം​പോ​ലും മു​ട​ക്കി​യു​ള്ള സ​മ​രം എ​ങ്ങ​നെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കും, രോ​ഗി​ക​ളല്ലേ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്

    ഒ​രു​നി​ല​ക്കും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ന​ഴ്സു​മാ​ർ പ​ണി​മു​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. ചി​കി​ത്സ കി​ട്ടാ​തെ രോ​ഗി മ​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​ക​രു​തെ​ന്ന് സ​മ​ര​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഇ​തി​നാ​യി എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി സം​വി​ധാ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ മു​ട​ങ്ങി, പു​തി​യ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ എ​ടു​ത്തി​ല്ല എ​ന്ന​തൊ​ക്കെ ശ​രി​യാ​ണ്.

    ? മി​നി​മം വേ​ത​നം 40,000 എ​ല്ലാ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്കും താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​താ​ണോ

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ 490 ഇ​ട​ത്താ​ണ് യു.​എ​ൻ.​എ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 21 ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ശ​മ്പ​ള വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​വാ​ത്ത​ത്. ന​ഴ്സു​മാ​ർ​ക്ക് 10,000 മു​ത​ൽ 23,000 വ​രെ ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ 32,700 ത​രാ​മെ​ന്ന് ക​രാ​റാ​യി. 300 വ​രെ ബെ​ഡു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ 8000, 300 മു​ത​ൽ 800 വ​രെ ബെ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തി​ൽ 10,000, 800 ബെ​ഡി​നു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ 12,000 രൂ​പ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ശ​മ്പ​ളം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും ക​രാ​റാ​യി. ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ ട്രെ​യി​നി​ങ് പ​രി​പാ​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു

    ? കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് സ​മ​ര​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം

    വ​ൻ​കി​ട കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​യി​ൽ എ​ത്താ​ത്ത​ത്. ധാ​ര​ണ​യി​ൽ എ​ത്താ​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 21 ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ 17 എ​ണ്ണ​വും വ​ൻ​കി​ട കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഹൈ​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട്ട​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​വി​ടെ ഇ​പ്പോ​ൾ സ​മ​രം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​ത്. ഇ​തേ ആ​ശു​പ​ത്രി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റു​ക​ളാ​ണ് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ബ​ന്ധം ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ? ഇ.​ഡി താ​ങ്ക​ളു​ടെ സ്വ​ത്ത് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ​ത് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മ​ല്ലേ

    യു.​എ​ൻ.​എ​യു​ടെ ഫ​ണ്ടി​ൽ വെ​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന കേ​സി​ൽ 1.44 കോ​ടി​യു​ടെ സ്വ​ത്ത് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യെ​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. എ​ന്റെ വീ​ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ലം വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്ത​രു​തെ​ന്നാ​ണ് ഇ.​ഡി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. സ​മ​രം ശ​ക്ത​മാ​യ സ​മ​യ​ത്ത് ആ ​കേ​സി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു നീ​ക്കം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടും. സ​മ​ര​നാ​യ​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് പേ​ര് നോ​ക്കി വ​ർ​ഗീ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​നി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ണ്ട്. സ​മ​ര​മാ​വു​മ്പോ​ൾ അ​തെ​ല്ലാം ഉ​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

    ? സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മി​നി​മം വേ​ത​ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ല്ലേ പ​ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്

    മാ​ർ​ച്ച് ഏ​ഴി​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ൽ മി​നി​മം വേ​ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പ് ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ 25,450 രൂ​പ​യാ​ണ് നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്. ഇ​തും ന​ൽ​കാ​ത്ത ഒ​ട്ടേ​റെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്. ചെ​റു​കി​ട ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ യു.​എ​ൻ.​എ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ല. ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.


    സമര രീതി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാനാവില്ല- കേ​ര​ള പ്രൈ​വ​റ്റ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. വി. ​ഹു​സൈ​ൻ കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ



    ? ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ സ​മ​രം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​ മാ​യി നി​ർ​ത്തി, സ​മ​ര​ത്തെ എ​ങ്ങ​നെ കാ​ണു​ന്നു

    ന​ഴ്സു​മാ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ രീ​തി ഒ​രു നി​ല​ക്കും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വി​ല്ല. സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ നോ​ട്ടീ​സ് കാ​ലാ​വ​ധി​യു​ണ്ട്. 14 ദി​വ​സം മു​മ്പ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​യ​മം. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ആ ​നി​ബ​ന്ധ​ന പാ​ലി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മു​മ്പ് സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ത് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കേ​സി​ൽ ഈ ​നി​ബ​ന്ധ​ന പാ​ലി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ യു.​എ​ൻ.​എ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഏ​താ​യാ​ലും ഹൈ​കോ​ട​തി മ​ധ്യ​സ്ഥ ച​ർ​ച്ച ക​ണ്ട് സ​മ​രം നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്

    ? സ​ർ​ക്കാ​ർ മി​നി​മം വേ​ത​നം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്., അ​തു​പോ​ലും പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ ഇ​ല്ലേ

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മി​നി​മം വേ​ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ര​ട് ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത് ഈ​മാ​സം ഏ​ഴി​നാ​ണ്. 25,450 രൂ​പ മി​നി​മം വേ​ത​നം നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രി​ക്ക​യാ​ണ് തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പ്. ര​ണ്ട് മാ​സം സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യാ​ണ് അ​തി​നു ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​തൊ​ന്നും കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​തെ സ​മ​ര​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ശ​രി​യാ​യ ന​ട​പ​ടി​യ​ല്ല.

    ? അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും സ​മ​രം ന​ട​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ​രാ​തി

    അ​തെ. അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​രെ സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് തെ​റ്റാ​യ രീ​തി​യാ​ണ്. കാ​ഷ്വാ​ലി​റ്റി​ക്കു പു​റ​മെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തി​യ​റ്റ​ർ, ഡ​യാ​ലി​സി​സ് വി​ഭാ​ഗം, വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ണി​മു​ട​ക്കി. ഇ​തൊ​ക്കെ രോ​ഗി​ക​ളോ​ട് ചെ​യ്യു​ന്ന ക്രൂ​ര​ത​കൂ​ടി​യാ​ണ്. രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ​കൊ​ണ്ട് വി​ല​പേ​ശു​ന്ന​താ​ണ​ത്. സ​മ​ര​ത്തി​ന് അ​തി​ന്റേ​താ​യ രീ​തി​യും നി​ബ​ന്ധ​ന​യു​മൊ​ക്കെ​യു​ണ്ട്. ഇ​തൊ​ന്നും പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    ? ഒ​ട്ടേ​റെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ സ​മ​ര​ക്കാ​രു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ല്ലോ

    ഒ​രു ധാ​ര​ണ​യും ഒ​രാ​ശു​പ​ത്രി​യും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. സ​മ​രം വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​വ​ർ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് അ​തൊ​ക്കെ. മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് ശ​മ്പ​ള വ​ർ​ധ​ന​യെ​ന്ന​ത്. ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് അ​തു​പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​മ​ല്ല. ധൈ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട​ട്ടെ. കേ​ര​ള പ്രൈ​വ​റ്റ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ൽ 1300ഓ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.





    News Summary - UNANational President Jasmine Shah has declared that the nursing strike will persist indefinitely unless a viable solution is reached with hospital managements
