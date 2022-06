cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചെ​ത്തി​യ ഉ​മാ​തോ​മ​സ് സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​ദ്യ​ചോ​ദ്യം ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്.

ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ, തെ​ളി​വാ​യി ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത മെ​മ്മ​റി കാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ഹാ​ഷ് വാ​ല്യു മാ​റി​യ​താ​യി പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​വി​ടെ വ​രെ​യെ​ത്തി, കേ​സി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​നെ ഡി.​ജി.​പി ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന്മേ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടോ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​യി​രു​ന്നു ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ. Show Full Article

News Summary -

Uma's first question was related to the case of attacking the actress