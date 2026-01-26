Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    26 Jan 2026 6:50 AM IST
    Updated On
    26 Jan 2026 6:50 AM IST

    ‘ഉഫുഖ്’ ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കം

    ശാസ്ത്രം സാമൂഹികനീതി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതാകണം -ടി. ആരിഫലി
    ‘ഉഫുഖ്’ ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കം
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ശാ​സ്ത്രം സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി​യെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി. ​ആ​രി​ഫ​ലി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബീ​ച്ച് ആ​സ്പി​ൻ കോ​ർ​ട്ട്യാ​ഡി​ൽ എ​സ്.​ഐ​ഒ കേ​ര​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഉ​ഫു​ഖ്’ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഫെ​സ്റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ആ​ധു​നി​ക​ശാ​സ്ത്രം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മൂ​ല്യ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​തി​ന് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ന് സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച് മ​നു​ഷ്യ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് വി​ശ്വാ​സി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ.​ഐ.​ടി ഖൊ​ര​ക്പൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​സ​ഊ​ദ് ഫ​സ​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബു​റ​ഹ്മാ​ൻ, എ​സ്.​ഐ.​ഒ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ​വാ​ഹി​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫെ​സ്റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശി​ബി​ൻ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​സ്.​ഐ.​ഒ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സ്ന​ഹ് താ​നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ സ​മാ​പി​ക്കും.

    TAGS:siofestivelKerala
    News Summary - ‘Ufukh’ Festival begins
