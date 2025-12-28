Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 4:42 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 4:44 PM IST

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യു.ഡി.എഫ് വിജയം നിയമസഭയിലും ആവർത്തിക്കും -ഫാദർ യൂജിൻ പെരേര

    text_fields
    bookmark_border
    Father Eugene Perera
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യു.ഡി.എഫ് വിജയം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് ലത്തീൻ സഭ വികാരി ജനറൽ ഫാദർ യൂജിൻ പെരേര. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നൽകുന്ന സൂചനയും ദിശാസൂചകവും അതാണ്. ജനങ്ങളോടൊപ്പം ആര് നിൽക്കുന്നുവോ അവരോടൊപ്പം ജനങ്ങളും പങ്കുച്ചേരും എന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണെന്നും യൂജിൻ പെരേര വ്യക്തമാക്കി.

    കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. മത്സ്യമേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാതെ ഭരണകൂടങ്ങൾ മാറിനിൽക്കുകയാണ്. പൊതുജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി ഇടപെടുന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

    വരുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ നിലപാടുകൾ പ്രകടമാകും. ജനങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വിജയിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. തീരദേശ ജനത അവരുടെ ശക്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കാണിക്കുമെന്നും ഫാദർ യൂജിൻ പെരേര വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionLatin ChurchUDFFr Eugene Perera
    News Summary - UDF's victory in the local body elections will be repeated in the assembly - Father Eugene Perera
    Similar News
    Next Story
    X