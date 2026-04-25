    Kerala
    Posted On
    date_range 25 April 2026 11:01 PM IST
    Updated On
    date_range 25 April 2026 11:01 PM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യം സു​നി​ശ്ചി​തം -മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ്

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​രാ​ണെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കുന്നത് ഫലം വന്ന ശേഷം -കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
    Muslim League
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന് പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഇ​ട​ത് ദു​ർ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ജ​ന​വി​കാ​ര​വും യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തൊ​ട്ടാ​കെ ഐ​ക്യ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    ഇ​ട​തു​​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പോ​ലും വ​ലി​യ മ​ത്സ​രം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. ജ​ന​വി​കാ​രം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും യോ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ജ​ന​വി​ധി ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഏ​കീ​ക​ര​ണ​മ​ല്ലെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രി​ൽ എ​ല്ലാ​വി​ഭാ​ഗം മ​നു​ഷ്യ​രു​മു​ണ്ടെ​ന്നും ജാ​തി​യും മ​ത​വും നോ​ക്കി​യ​ല്ല ആ​രും വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും യോ​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫ​ലം വ​ന്ന​ശേ​ഷം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​രാ​ണെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കും. അ​തു​വ​രെ അ​ത്ത​രം ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​സ​ക്തി​യി​ല്ല. അ​തി​ന് അ​തി​ന്റേ​താ​യ കീ​ഴ്‌​വ​ഴ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ജ​ന​വി​കാ​രം പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ പാ​ങ്ങ് ജി.​എ​ൽ.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഡ്രൈ​വ​റു​മ​ട​ക്കം 10 പേ​ർ മ​രി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യ വാ​ൽ​പാ​റ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് യോ​ഗം പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ര​ളം ന​ടു​ങ്ങി​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​രു നാ​ടി​ന് വെ​ളി​ച്ച​മേ​കി​യ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണ് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണം. പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രു​ടെ ചി​കി​ത്സ ചെ​ല​വു​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണം. തൃ​ശൂ​ർ വെ​ട്ടി​ക്കെ​ട്ട് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്കും മ​തി​യാ​യ സ​ഹാ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി ച​ർ​ച്ച ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ദേ​ശീ​യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. പി.​എം.​എ സ​ലാം സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Muslim Leagueelection resultUDFKerala Assembly Election 2026
    News Summary - UDF's victory assured - Muslim League
