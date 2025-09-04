Begin typing your search above and press return to search.
    ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം: സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സർക്കാറിന്​ യു.ഡി.എഫിന്‍റെ ചെക്ക്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക്ഷ​ണ​ക്ക​ത്തു​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം ചൂ​ണ്ടി ചോ​ദ്യ​മു​ന​യി​ലാ​ക്കി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ചെ​ക്ക്. യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ൽ ​ഇ​പ്പോ​ഴും ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ചോ​ദ്യം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ കാ​ര്യ​മാ​യി പൊ​ള്ളി​ക്കാ​ൻ പോ​ന്ന​താ​ണ്. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​​ൽ നി​ന്ന്​ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി​മാ​റു​ന്ന​തോ​​ടെ ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​ന​മ​ട​ക്കം സി.​പി.​എം മ​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ക​റു​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ വി​ളി​ച്ചു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    പു​രോ​ഗ​മ​ന നി​ല​പാ​ടി​​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ അ​ന്ന്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഇ​റ​ക്കാ​നോ തു​പ്പാ​​നോ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധം കു​രു​ക്കി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. അ​തു​കൊ​ണ്ട്​ ത​ന്നെ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തെ കു​റി​ച്ച ഏ​ത്​ ച​ർ​ച്ച​യും സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ​ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കും.

    ഇ​ക്കാ​ര്യം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞാ​ണ്​ സം​ഗ​മ​ത്തി​​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന​പ്പു​റം സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ കു​ഴ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു മു​​ഴം മു​ന്നേ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ എ​റി​ഞ്ഞ​ത്. വ​നി​ത മ​തി​ൽ മു​ത​ൽ ന​വോ​ത്​​ഥാ​ന സ​മി​തി വ​രെ​യു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​യാ​തെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​ല​പാ​ട്​ പ​റ​യാ​നാ​കി​ല്ല. മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ പു​രോ​ഗ​മ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട നി​ല​പാ​ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​റ​കോ​ട്ട്​ പോ​യാ​ൽ വ​ലി​യ വി​ല ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്ന്​ കെ.​പി.​എം.​എ​സ്​ അ​ട​ക്കം സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​ഗ​മ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഇ​തി​നോ​ട​കം ന​ൽ​കി​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ കെ.​പി.​എം.​എ​സ്​ നി​ല​പാ​ട്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ഴ​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തെ ത​ള്ളാ​നോ കൊ​ള്ളാ​നോ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ​ങ്കീ​ർ​ണാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ. സി.​പി.​എ​മ്മും സ​ർ​ക്കാ​റും ഇ​പ്പാ​ൾ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ നി​സ്സ​ഹാ​യാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഉ​ന്നം​വെ​ക്കു​ന്ന​തും.

    ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ഉ​ത്ത​രം​മു​ട്ട​ൽ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​വു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യാ​ലും സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ​ക്കാ​ൾ നേ​ട്ടം ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ അ​ട​ക്കം സാ​മു​ദാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്​ പി​ന്തു​ണ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ വി​വാ​ദ​ത്തി​​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി പ്രാ​യോ​ഗി​ക സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്. പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ അ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്​ രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ സ​മ്മേ​ള​ന​മ​ല്ല​​ല്ലോ എ​ന്ന ഒ​ഴു​ക്ക​ൻ മ​റു​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്ന​തും കൃ​ത്യ​മാ​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സൂ​ച​ന.

