    date_range 17 Jan 2026 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 7:25 AM IST

    യു.ഡി.എഫ് മോഹങ്ങൾക്ക് ‘ബ്രേക്കിട്ടു’, രാഷ്ട്രീയാശ്വാസത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി

    യു.ഡി.എഫ് മോഹങ്ങൾക്ക് ‘ബ്രേക്കിട്ടു’, രാഷ്ട്രീയാശ്വാസത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കൂ​ടു​മാ​റ്റ​നീ​ക്കം ഉ​പ​ക്ഷേി​ച്ച്​ ഇ​ട​തു​ക്യാ​മ്പി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​-​എം നേ​തൃ​യോ​ഗ തീ​രു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ വ​ലി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മും മു​ന്ന​ണി​യും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ​ടി​വാ​തി​ലി​ൽ മാ​ണി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യാ​ലു​ള്ള പ​രി​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ട്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ്റ്റി​യ​റി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ തീ​രു​മാ​നം. ഇ​തോ​ടെ സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​കം ഭ​ദ്ര​മാ​ക്കി​യെ​ന്ന​ത്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ‘വി​സ്​​മ​യ​ക​ര​മാ​യ’ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ത​ട​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന​തും​ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    പാ​ർ​ട്ടി സം​വി​ധാ​നം താ​ര​ത​മ്യേ​ന ശ​ക്​​തി​കു​റ​ഞ്ഞ മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മാ​ണി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ വ​ര​വ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ​ലി​യ ക​രു​ത്താ​ണ്​ ഇ​ട​​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 12 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച പാ​ർ​ട്ടി അ​ഞ്ച്​ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. 20 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​എം വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലും ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ ത​​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ളി​ൽ മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ പ്ര​തി​നി​ധ്യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സി.​പി.​എം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു.

    പ​ഴ​യ ത​ട്ട​ക​ത്തി​​ലേ​ക്ക്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന പ​ക്ഷം അ​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന​തും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ട്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഐ​ഷ പോ​റ്റി സി.​പി.​എം വി​ട്ട​തി​ന്‍റെ പ്ര​ഹ​ര​ത്തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്​ മാ​ണി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ മു​ന്ന​ണി മാ​റ്റ ച​ർ​ച്ച സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ മാ​ണി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പി​ള​ർ​ന്നാ​ലും റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റി​നെ മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ക​ടു​ത്ത സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്​ സി.​പി.​എം ത​യാ​റാ​യ​ത്.

    മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​എം മ​ട​ങ്ങി​വ​രു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വം. യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ലി​യ വി​ജ​യ​പ്ര​തീ​ക്ഷ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ജോ​സ് കെ. ​മാ​ണി​യു​ടെ വ​ര​വ് കോ​ട്ട​യം, ഇ​ടു​ക്കി, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി. എ​ന്നാ​ൽ, സ്റ്റി​യ​റി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഈ ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ അ​സ്ത​മി​ച്ച​തോ​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്തേ​ണ്ടി വ​രും.

    മു​ന്ന​ണി മാ​റ്റ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കി​ടെ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (എം) ​സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വ് കെ.​എം. മാ​ണി​യോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് സ്മാ​ര​കം പ​ണി​യാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി അ​നു​വ​ദി​ച്ച തീ​രു​മാ​നം ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. മാ​ണി​ക്കെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ത​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സ്മാ​ര​കം പ​ണി​യാ​ൻ ഭൂ​മി ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നം ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്തു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നോ​ട് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​എം വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    TAGS:UDFLDFKerala Congress-M
    News Summary - UDF's ambitions 'broken', Left Front finds political relief
