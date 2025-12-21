Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതദ്ദേശ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 10:53 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 10:53 PM IST

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യു.ഡി.എഫ് അധികം നേടിയത് 3000 ത്തോളം വാർഡുകൾ, എൽ.ഡി.എഫിന് നഷ്ടമായത് 1117 വാര്‍ഡുകള്‍

    text_fields
    bookmark_border
    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യു.ഡി.എഫ് അധികം നേടിയത് 3000 ത്തോളം വാർഡുകൾ, എൽ.ഡി.എഫിന് നഷ്ടമായത് 1117 വാര്‍ഡുകള്‍
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ 2020ല്‍ ​നേ​ടി​യ​തി​നേ​ക്കാ​ള്‍ 3346 വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ നേ​ടി ഇ​ക്കു​റി യു.​ഡി.​എ​ഫ് മി​ന്നും ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ള്‍ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത് 1117 വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍. വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ പു​ല​ർ​ത്തി​യ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്കാ​ക​ട്ടെ ല​ഭി​ച്ച​ത്​ വെ​റും 323 വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ അ​ധി​കം മാ​ത്രം. 2020ല്‍ ​ന​ട​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 21,900 വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ ആ​യി​രു​ന്ന​ത് വാ​ര്‍ഡ് വി​ഭ​ജ​ന​ശേ​ഷം 23,612 ആ​യി.

    23,573 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ഗ്രാ​മ, ബ്ലോ​ക്ക്, ജി​ല്ല, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 8889 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നു ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ല്‍, സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് 7455, സി.​പി.​ഐ 1018, കേ​ര​ളാ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് എം 246, ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജ​ന​താ​ദ​ള്‍ 63, ജ​ന​താ​ദ​ള്‍ (എ​സ്) 44, എ​ൻ. സി.​പി 25, കേ​ര​ളാ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് (ബി) 15, ​ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ നാ​ഷ​ന​ല്‍ ലീ​ഗ് ഒ​മ്പ​ത്, കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് എ​സ്- എ​ട്ട്, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ കേ​ര​ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് -ആ​റ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സീ​റ്റ് നി​ല. 2020ല്‍ ​സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് 8193 സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നാ​നൂ​റി​ലേ​റെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ വാ​ര്‍ഡു​ക​ളാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ആ​കെ 11,103 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. 2020ല്‍ ​ഇ​ത് 7757 ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ക്കു​റി കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന് 7817 സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ല​ഭി​ച്ചു. ലീ​ഗ് 2844 കേ​ര​ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് 332, ആ​ർ.​എ​സ്.​പി 57, കേ​ര​ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് (ജേ​ക്ക​ബ്) 34, സി.​എം.​പി 10, കേ​ര​ളാ ഡ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് പാ​ര്‍ട്ടി -എ​ട്ട്, ഫോ​ര്‍വേ​ഡ് ബ്ലോ​ക്ക് - ഒ​ന്ന്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സീ​റ്റ് നി​ല. എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക്​ 1920 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ് വി​ജ​യം. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് 1914 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളും ബി.​ഡി.​ജെ.​എ​സി​ന് അ​ഞ്ച്, ലോ​ക്ജ​ന​ശ​ക്തി പാ​ര്‍ട്ടി​ക്ക് ഒ​രു​സീ​റ്റ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഈ ​​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 38.81 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ട് നേ​ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 33.45 ശ​ത​മാ​ന​വും എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക്​ 14.71 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ര്‍പ്പ​റേ​ഷ​നി​ല്‍ എ​ൻ.​ഡി.​എ,​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വോ​ട്ട് വ്യ​ത്യാ​സം വ​ള​രെ നേ​രി​യ​താ​ണ്. എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക്​ 34.52 ശ​ത​മാ​നം; എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 34.65 ശ​ത​മാ​നം, യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 26.28 ശ​ത​മാ​നം. കൊ​ച്ചി​യി​ലും തൃ​ശൂ​രും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വോ​ട്ട് ശ​ത​മാ​നം 28 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. കൊ​ല്ല​ത്തും കോ​ഴി​ക്കോ​ടും എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക്​ 22 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്​ മു​ക​ളി​ലാ​ണ് വോ​ട്ട് വി​ഹി​തം.



    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionUDFLDFKerala
    News Summary - UDF won more About 3,000 wards
    Similar News
    Next Story
    X