Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 7:24 AM IST

    506 ഇടങ്ങളിൽ യു.ഡി.എഫ്, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 314, എ​ൻ.​ഡി.​എ​ 6

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് കേ​വ​ല​ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം കി​ട്ടി​യ​ത്​ 506 ത​ദ്ദേ​ശ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ 314 ഇ​ട​ത്ത്​ കേ​വ​ല​ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക്​ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ ഭ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​​റെ​ണ്ണ​മാ​ണ്. സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം തു​ല്യ നി​ല​യി​ലു​ള്ള​ത​ട​ക്കം 370 ത​ദ്ദേ​ശ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ർ​ക്കും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ല.

    അ​ന്തി​മ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 941 ​​ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 382 ഇ​ട​ത്തും 152​ ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 75 ഇ​ട​ത്തും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ആ​റി​ട​ത്തും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ണ്ട്. 40 ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും മൂ​ന്ന്​ ​കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണ്​ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ 239 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം. ​​​ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 53, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ -ആ​റ്, ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ-16 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യും​ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ണ്ട്. എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക്​ ആ​റ്​ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക്​ ഭ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള​ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​യി ആ​ർ​ക്കും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​ത്ത ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 310 എ​ണ്ണം ​ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളാ​ണ്. ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 24 ഇ​ട​ത്തും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ 31 ഇ​ട​ത്തും ആ​ർ​ക്കും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ല. മൂ​ന്ന്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ര​ണ്ട്​ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ആ​ർ​ക്കും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ല.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ 17337 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 8021 എ​ണ്ണം യു.​ഡി.​എ​ഫും 6568 എ​ണ്ണം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും നേ​ടി. എ​ൻ.​ഡി.​എ നേ​ടി​യ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ 1447 ആ​ണ്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ 1299 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചു. 2267 ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 1241 ഇ​ട​ത്താ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. 923 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും 54 എ​ണ്ണം​ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും നേ​ടി. 49 ഇ​ട​ത്ത്​ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ വി​ജ​യി​ച്ചു. 346 ജി​ല്ല​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 196 എ​ണ്ണ​മാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ നേ​ടി​യ​ത്. 148 ഇ​ട​ത്ത്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്കും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ​ഓ​രോ വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലെ 3240 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 1458 ​എ​ണ്ണം യു.​ഡി.​എ​ഫും 1100 എ​ണ്ണം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ എ​ൻ.​ഡി.​എ 324 ഇ​ട​ത്ത്​ വി​ജ​യി​ച്ചു. 323 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രാ​ണ്​ ​​​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    421 കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 187 എ​ണ്ണം യു.​ഡി.​എ​ഫും 125 എ​ണ്ണം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും നേ​ടി. എ​ൻ.​ഡി.​എ 93 ഇ​ട​ത്ത്​ വി​ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 15 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

