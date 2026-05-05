    Kerala
    date_range 5 May 2026 6:30 AM IST
    date_range 5 May 2026 6:31 AM IST

    വയനാട് തൂക്കി യു.ഡി.എഫ്; മൂന്ന് സ്ഥാനാർഥികൾക്കും 10,000ത്തിന് മുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം

    ക​ൽ​പ​റ്റ: മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തും ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ലും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ലും ജ​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചും വ​യ​നാ​ട് യു.​ഡി.​എ​ഫ് തൂ​ത്തു​വാ​രി. കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി കൈ​വി​ട്ട​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ​ൻ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. ഹാ​ട്രി​ക് ജ​യം തേ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ മ​ന്ത്രി ഒ.​ആ​ർ. കേ​ളു​വി​നെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഉ​ഷ വി​ജ​യ​ൻ 10543 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ത​റ​പ​റ്റി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ കേ​ളു 72536 വോ​ട്ടു നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ 66882 വോ​ട്ടു നേ​ടാ​നേ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. 5,654 വോ​ട്ടി​ന്റെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ. മൂ​ന്ന് സി​റ്റി​ങ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ മ​ത്സ​രി​ച്ച ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ലും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​വ​രെ വീ​ണ്ടും നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കാ​നാ​യി.

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ൽ കേ​ളു​വി​ന് അ​ടി​തെ​റ്റി​യ​തോ​ടെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ക​ണ​ക്കൂ​ട്ട​ലു​ക​ളെ​ല്ലാം പാ​ളി. ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ൽ അ​തി​ജീ​വി​ത​ർ​ക്ക് താ​മ​സം തു​ട​ങ്ങാ​നാ​കാ​ത്ത​തും സി.​പി.​എം നി​യ​​​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ്ര​ഹ്മ​ഗി​രി സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ പ്ര​ശ്ന​വും വ​ന്യ​ജീ​വി ശ​ല്യ​വു​മ​ട​ക്കം പ്ര​ചാ​ര​ണ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​യ വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ജ​യം ആ​ധി​കാ​രി​ക​മാ​യി.ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ൽ ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് 45031 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യു​ടെ പി.​​കെ. അ​നി​ൽ കു​മാ​റി​നെ മ​ല​ർ​ത്തി​യ​ടി​ച്ച​ത്. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​ലാം​ത​വ​ണ​യും വെ​ന്നി​ക്കൊ​ടി പാ​റി​ച്ചു.

    16597 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ എം.​എ​സ്. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​നെ വീ​ണ്ടും തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖി​നും ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നു​മെ​തി​രെ സി.​പി.​എം കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് ഫ​ലം വ​ന്ന​തോ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി. ഡി.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​റു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ടു​വി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഐ.​സി വി​ജ​യ​കി​രീ​ട​മ​ണി​ഞ്ഞ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, മൂ​ന്നു മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ബി.​ജെ.​പി വോ​ട്ടു​നി​ല കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ൽ 5062ഉം ​മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ൽ 6539 ഉം ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ 16110 വോ​ട്ടും ഇ​ത്ത​വ​ണ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​ടാ​നാ​യി. പ​ക്ഷേ, ചെ​റു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ച​ല​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    TAGS:election victoryWayanad districtudf CandidatesKerala Assembly Election 2026Assembly Elections 2026
    News Summary - UDF wins Wayanad All three candidates have a majority of over 10,000
