Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    13 Jan 2026 6:26 PM IST
    Updated On
    13 Jan 2026 6:26 PM IST

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടിടത്ത്​ യു.ഡി.എഫ്​ ജയം, ഒരിടത്ത്​ എൽ.ഡി.എഫ്; എൽ.ഡി.എഫിന്‍റെ വിഴിഞ്ഞം വാർഡ് പിടിച്ച് യു.ഡി.എഫ്

    KH Sudheer Khan
    ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിക്കും എം. വിൻസെന്‍റ് എം.എൽ.എക്കുമൊപ്പം കെ.എച്ച്. സുധീർ ഖാൻ

    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: സ്ഥാനാർഥികളുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ച സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് തദ്ദേശ വാർഡുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടിടത്ത്​ യു.ഡി.എഫിന്​ ജയം. ഒരിടത്ത്​ എൽ.ഡി.എഫും ജയിച്ചു.

    തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ വിഴിഞ്ഞം വാർഡിൽ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ.എച്ച്. സുധീർഖാൻ (കോൺഗ്രസ്​) 83 വോട്ടിനും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൂത്തേടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പായിമ്പാടം വാർഡിൽ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി കൊരമ്പയിൽ സുബൈദ (മുസ്​ലിം ലീഗ്​) 222 വോട്ടിനും വിജയിച്ചു.

    എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓണക്കൂർ വാർഡിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി സി.ബി. രാജീവ് (സി.പി.എം) 221 വോട്ടിനും വിജയിച്ചു.

    ശ്രദ്ധേയ മത്സരം നടന്ന തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ വിഴിഞ്ഞം വാർഡ്​ എൽ.ഡി.എഫിൽ നിന്ന്​ യു.ഡി.എഫ് പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ കോർപറേഷനിലെ കോൺഗ്രസ്​ അംഗബലം 20 ആയി ഉയർന്നു. ഇവിടെ ബി.ജെ.പി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്​. വിഴിഞ്ഞത്ത്​ ജയിച്ചാൽ കോർപറേഷനിൽ ബി.ജെ.പിക്ക്​ ​കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കാമായിരുന്നു.

    Girl in a jacket

