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    നാരങ്ങാനത്ത്​ സി.പി.എം അംഗത്തിന്റെ പിന്തുണയിൽ യു.ഡി.എഫിന്​ ഭരണം

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    നാരങ്ങാനത്ത്​ സി.പി.എം അംഗത്തിന്റെ പിന്തുണയിൽ യു.ഡി.എഫിന്​ ഭരണം
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    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: നാ​ര​ങ്ങാ​നം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഭ​ര​ണം യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ സി.​പി.​എം അം​ഗം പി​ന്തു​ണ​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ വി.​പി. മ​നോ​ജ്‌ കു​മാ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    കോ​ൺ​​ഗ്ര​സി​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കും ആ​റ് അം​​ഗ​ങ്ങ​ൾ വീ​ത​മാ​ണു​ള്ള​ത്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ര​ണ്ടു​പേ​രും. ഇ​തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ഷീ​ജ​മോ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഭ​ര​ണം നേ​ടി​യ​ത്. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് നേ​ര​ത്തെ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​വും കോ​ൺ​​ഗ്ര​സി​ന് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​വും ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ബി.​ജെ.​പി​ക്കെ​തി​രെ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ ആ​റി​ന്​ കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന അ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ സി.​പി.​എം പി​ന്തു​ണ​ച്ച​തോ​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം ന​ഷ്ട​മാ​യി. പി​ന്നാ​ലെ കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ​തി​രെ ബി.​ജെ.​പി അ​വി​ശ്വാ​സ പ്ര​മേ​യം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ സി.​പി.​എം, കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് അം​​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​നി​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ത് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കും വി​ജ​യി​ച്ച​തോ​ടെ ഭ​ര​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ത്തി​ലാ​യി. ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച​തി​ന് ​സി.​പി.​എം ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച ഷീ​ജ​മോ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നും ഒ​പ്പം നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യേ​ക്കും. പാ​ർ​ട്ടി തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല​ല്ല ഷീ​ജ​മോ​ൾ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന്​ സി. ​പി.​എം ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​ന്തം താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​ പി​ന്തു​ണ​യെ​ന്ന് ഷീ​ജ​മോ​ളും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഷീ​ജ​മോ​ളെ​ സി.​പി.​എം പു​റ​ത്താ​ക്കി

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: നാ​ര​ങ്ങാ​നം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്​ അ​നൂ​കൂ​ല​മാ​യി വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത 13ാം വാ​ർ​ഡ്​ അം​ഗം എം. ​ഷീ​ജ​മോ​ളെ​ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​താ​യി സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജു എ​ബ്ര​ഹാം അ​റി​യി​ച്ചു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​യോ ബി.​ജെ.​പി​യൊ​യോ പി​ന്തു​ണ​ച്ച്​ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സി.​പി.​എ​മ്മി​നാ​വി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വം വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശം നേ​ര​ത്തെ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.​ ഒ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​യോ ബി.​ജെ.​പി​യെ​​യോ പി​ന്തു​ണ​ക്കി​ല്ല. അ​തി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്-​അ​ദ്ദേ​ഹം​പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - UDF Wins Naranganam Panchayat With CPM Rebel Support
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