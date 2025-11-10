Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സർക്കാർ വിചാരണ ​ചെയ്യപ്പെടും, സീറ്റ് വിഭജനത്തിലും സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തിലും യു.ഡി.എഫ് ബഹുദൂരം മുന്നിലെന്നും വി.ഡി സതീശൻ

    UDF will unravel kerala government on local elections vd satheesan
    വി.ഡി. സതീശൻ

    കൊ​ച്ചി/തിരുവനന്തപുരം: ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യു​ടെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ ഒ​മ്പ​ത​ര വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ക്കി ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മാ​റ്റു​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യം നേ​ടും. മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ത്തി​ലും സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ലും സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ബ​ഹു​ദൂ​രം മു​ന്നി​ലാ​ണ്. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​ന​വും കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​നി​ര്‍ണ​യ​വും ഇ​ത്ര​യും​വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്.

    വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റ് നീ​ക്കു​പോ​ക്കു​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ല. അ​ക്കാ​ര്യം അ​വ​രും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​ര്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്ന​ണി​യു​മാ​യി പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യോ പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യോ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. വെ​ല്‍ഫെ​യ​ർ പാ​ര്‍ട്ടി​യു​ടെ പ​ഴ​യ രൂ​പ​മാ​യ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ലം സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന​താ​ണ്. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നും ജ​മാ​അ​ത്ത് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പോ​കാ​ന്‍ ഒ​രു മ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ അ​വ​സ​ര​വാ​ദ​മാ​ണ് ഇ​തെ​ല്ലാം.

    ഈ ​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ സ​ര്‍ക്കാ​റാ​ണെ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ല്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ര്‍ക്കാ​റി​നെ വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. ജ​ന​റ​ല്‍ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും വ​നി​ത​ക​ളെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പി.​വി. അ​ന്‍വ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ച​ര്‍ച്ച​യി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന്‍റെ ഫ​ലം ഉ​ട​ൻ പ​റ​യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ജ​ന​വി​ധി ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് തി​ക​ഞ്ഞ വി​ജ​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്. സ​മ​സ്ത മേ​ഖ​ല​യി​ലും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട സ​ര്‍ക്കാ​റാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ത്. സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന നാ​ളു​ക​ളി​ല്‍ ചി​ല പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ​ത് പ​രാ​ജ​യം മു​ന്നി​ല്‍ ക​ണ്ടാ​ണ്. ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ ക്ഷേ​മ​പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​ന്‍കാ​ല പ്രാ​ബ​ല്യം ന​ല്ക​ണമെന്നും വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ പറഞ്ഞു.

