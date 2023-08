സംസ്ഥാന കാർഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്ക് ഭരണം തിരിച്ചുപിടിച്ച്​ യു.ഡി.എഫ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഒ​ന്ന​ര​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​റ്റ​ർ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന കാ​ർ​ഷി​ക ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന ബാ​ങ്ക് ഭ​ര​ണം യു.​ഡി.​എ​ഫ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. 36 നെ​തി​രെ 38 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. യു.​ഡി.​എ​ഫ് പാ​ന​ലി​ൽ മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ കെ. ​ശി​വ​ദാ​സ​ൻ നാ​യ​ർ, ടി.​എ. ന​വാ​സ്, സി.​കെ. ഷാ​ജി മോ​ഹ​ൻ, എ. ​നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ൻ, എ​സ്. മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ, ഫി​ൽ​സ​ൺ മാ​ത്യൂ​സ്, ടി.​എം. കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എ​സ്.​കെ. അ​ന​ന്ത​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വി.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, ആ​വോ​ലം രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മേ​ഴ്സി സാ​മു​വ​ൽ, ഷീ​ല ഒ.​ആ​ർ, പി.​കെ. ര​വി, റോ​യി കെ ​പൗ​ലോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ കൈ​യി‍ലാ​യി​രു​ന്നു ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണം കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം ​മു​ന്ന​ണി മാ​റി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും കെ.​പി.​സി.​സി നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി​യം​ഗ​വും യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യി​രു​ന്ന സോ​ള​മ​ൻ അ​ല​ക്സ് രാ​ജി​വെ​ച്ച്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. സി.​പി.​എം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന അ​വി​ശ്വാ​സം പാ​സാ​യ​ത്​ ഹൈ​കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ ബാ​ങ്ക് ഭ​ര​ണം അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ​ക്ക്​ കീ​ഴി​ലാ​യി. അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ ഭ​ര​ണം നീ​ണ്ടു​പോ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ശി​വ​ദാ​സ​ൻ നാ​യ​രും സി.​കെ. ഷാ​ജി മോ​ഹ​നും കേ​സ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ത​ള്ളാ​നും വോ​ട്ട് അ​സാ​ധു​വാ​ക്കാ​നും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ത​ർ​ക്ക​മു​ള്ള ര​ണ്ട് വോ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക ബോ​ക്സി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ൽ പെ​ട്ടി​യി​ലെ വോ​ട്ട് എ​ണ്ണി​ത്തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 ന്​ ​വോ​ട്ടെ​ണ്ണി​യ​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ട് വോ​ട്ടും യു.​ഡി.​എ​ഫ് പാ​ന​ലി​ന് കി​ട്ടി.

UDF took back the administration of the State Agriculture and Rural Development Bank