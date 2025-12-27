Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 6:30 AM IST

    അ​ധ്യ​ക്ഷ ക​സേ​ര​ക​ളി​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം, ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ഴാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ്

    Congress Mayors
    മേ​യ​ർമാരയി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പി. ഇന്ദിര, വി.​കെ. മി​നി​മോ​ൾ, ഡോ. ​നി​ജി ജ​സ്റ്റി​ൻ എന്നിവർ

    ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ചു​വ​പ്പി​ൽ​ നി​ന്ന്​ ​ത്രി​വ​ർ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി​മാ​റി​യ​ത്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സൂ​ച​ന​യാ​യി ക​ണ്ട്​ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ധ്യ​ക്ഷ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ കൂ​ടി പി​ന്നി​ട്ട​​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ന​ഗ​ര​ഭ​ര​ണ​വും കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലാ​യ ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്. ഡി​സം​ബ​ർ 13ലെ ​ജ​ന​വി​ധി​ത​ന്നെ ​ ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന്‍റെ സാ​​​ങ്കേ​തി​ക​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പോ​ടെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​ത്. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ചു​വ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്​ ​ത്രി​വ​ർ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി​മാ​റി​യ​ത്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സൂ​ച​ന​യാ​യി ക​ണ്ട്​ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക്യാ​മ്പ്​ ക​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​റ്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ അ​ഞ്ചും ക​യ്യാ​ളി​യി​രു​ന്ന ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ന​ന്നാ​യി വി​യ​ർ​ത്ത്​ ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക്’​ മാ​ത്ര​മാ​യി ചു​രു​ങ്ങി. ഭ​ര​ണം നേ​ടി​യ ഇ​വി​ടെ​യാ​ക​ട്ടെ, കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ​യ​ല്ല അ​ധി​കാ​രാ​രോ​ഹ​ണം. ഫ​ല​ത്തി​ൽ ആ​റി​ൽ ഒ​ന്നി​​ൽ​പോ​ലും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക്​ മേ​ൽ​കൈ​യി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ മാ​ത്രം ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫാ​ക​ട്ടെ, അ​ട്ടി​മ​റി വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ആ​റി​ൽ നാ​ലി​ട​ത്തും സ്വ​ന്തം മേ​യ​ർ​മാ​രെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്യി​ക്കാ​നാ​യ​തി​ന്‍റെ ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ കൊ​ല്ല​ത്തേ​ത്​ ച​രി​ത്ര വി​ജ​യ​വും. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ മേ​യ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി പേ​രു​ക​ളു​യ​ർ​ന്ന​വ​ർ പ​ല​രും പ​രാ​ജ​യ സാ​ധ്യ​ത മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട്​ ത​ല​യൂ​രു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കൊ​ല്ല​ത്തെ കാ​ഴ്ച. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​​ളെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​വി​ധി യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക്യാ​മ്പി​ന്​ പ​ക​രു​ന്ന​ത്​ ചെ​റു​ത​ല്ലാ​ത്ത ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സം.

    അ​തേ സ​മ​യം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്താ​ക​ട്ടെ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ അ​ധി​കാ​രാ​രോ​ഹ​ണം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ കാ​ര്യ​മാ​യി അ​സ്വ​സ്ഥ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 40 വ​ർ​ഷം ഉ​റ​ച്ച ഇ​ട​തു കോ​ട്ട​യാ​യി​രു​ന്ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. 53 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി 29 ലേ​ക്ക്​ കൂ​പ്പു​കു​ത്തി.​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ ‘ഭ​ര​ണ​പാ​ര​മ്പ​ര്യം’ കൈ​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി​യു​ടെ കൂ​റ്റ​ൻ ചി​ത്രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യം മാ​ത്ര​മ​ല്ല എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​ജ​യം കൂ​ടി അ​ടി​വ​ര​യി​ടാ​നാ​ണ്.

    മു​ൻ​സി​പ്പാ​ലി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​​​​​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ച്​ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ചി​ത്രം. ആ​കെ​യു​ള്ള 87 മു​ൻ​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ 43 ഇ​ട​ത്ത്​ എ​ൽ.​ഡി.​ഫും 42 ഇ​ട​ത്ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫും ര​ണ്ടി​ട​ത്ത്​ ബി.​ജെ.​പി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ. എ​ന്നാ​ൽ, ജ​ന​വി​ധി​ക്ക്​ പി​ന്നാ​​ലെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​യോ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ 55 ലേ​ക്ക്​ നി​ല ഭ​ദ്ര​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ 28 ലേ​ക്ക്​ ചു​രു​ങ്ങി. ര​ണ്ടി​ട​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി അ​തേ നി​ല തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. പാ​ല​ക്കാ​ടും പ​ന്ത​ള​വു​മാ​യി​രു​ന്നു നേ​ര​ത്തെ​യെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ക്കു​റി പാ​ല​ക്കാ​ടും തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യു​മാ​യി.

    മ​റ്റ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ മു​ൻ​സി​പ്പാ​ലി​ക​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ട എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, ത​ല​സ്ഥാ​ന ജി​ല്ല​യി​ൽ നാ​ലി​ട​ത്ത് നി​ല മെ​ച്ച​മാ​ക്കി. ത​ദ്ദേ​ശ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ഈ ​ഫ​ലം വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലെ മേ​ൽ​ക്കൈ, മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം നി​ന്ന​തി​ന്റെ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ സൂ​ച​ന​യാ​ണ്.

    TAGS:UDFLatest NewsKerala Local Body Election
    News Summary - UDF to win cities in Kerala
