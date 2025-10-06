Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 9:39 AM IST

    എൻ.എസ്​.എസ്​ നിലപാടറിയണം; സ്വർണപ്പാളിയിൽ സർക്കാറിനെ കുരുക്കാൻ യു.ഡി.എഫ്

    എൻ.എസ്​.എസ്​ നിലപാടറിയണം; സ്വർണപ്പാളിയിൽ സർക്കാറിനെ കുരുക്കാൻ യു.ഡി.എഫ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​യി​ൽ കു​രു​ക്കാ​നും അ​തേ നാ​ണ​യ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കാ​നും കോ​പ്പു​കൂ​ട്ടി യു.​ഡി.​എ​ഫ്. ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​തെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷം സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ട്ടി​പ്പാ​ണെ​ന്ന്​ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​രോ​പ​ണ​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്​ ശ​രി​വെ​ക്കും വി​ധ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ​യും പി​ടി​പ്പു​കേ​ടു​ക​ൾ ​വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ നി​ര​ന്ത​രം പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    നി​ജ​സ്ഥി​തി പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​​​മ്പോ​ഴും മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​ന്നം വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ‘സ​മ​ദൂ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ ശ​രി​ദൂ​രം’ പ​റ​ഞ്ഞ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്. അ​തി​ൽ ത​ന്നെ ക​ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തൃ​പ്തി പു​ക​യു​ക​യും പ്ര​തി​ഷേ​ധം പ​ര​സ്യ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ശ്വാ​സി​​ക​ളെ ഏ​റെ വേ​ദ​നി​പ്പി​ക്കും വി​ധ​മു​ള്ള പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​തി​നെ​യെ​ല്ലാം ശ​രി​ദൂ​രം പ​റ​ഞ്ഞ്​ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ത​യാ​റാ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

    അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ലെ പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ലു​യ​ർ​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും നി​ല​വി​ലെ വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ മ​റു​ത്തു പ​റ​യു​ന്ന​തോ നി​ല​പാ​ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ന്നാ​ക്കം പോ​കു​ന്ന​തോ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ ക​ന​ത്ത പ്ര​ഹ​ര​മാ​ണ്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ വി​ശ്വാ​സ കാ​ര്യ​ത്തി​ല​ട​ക്കം ക​ടു​ത്ത നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്,​ സ​മ​ദൂ​രം കൂ​ടി ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണ​ട​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കും വി​ധ​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യം സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ശ്ര​മം. ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക്​ ശേ​ഷം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​നം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ സ​ഭ​യി​ലും വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​നാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നീ​ക്കം. പ​തി​വ്​ വി​ട്ട്, അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി വി​വാ​ദം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം ത​യാ​റാ​കു​മോ എ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ്ട​റി​യേ​ണ്ട​ത്. അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ചാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ സ്ഥാ​പി​ച്ച്​ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ന​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ത​ന്ത്രം. ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ ത​യാ​റാ​കു​ന്ന പ​ക്ഷം ഇ​തു​വ​രെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ സ​ഭ​യി​ലു​ന്ന​യി​ച്ച്​ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തെ ഉ​ത്ത​രം​മു​ട്ടി​ക്കാ​മെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​മി​ല്ല.

    TAGS:UDFSabarimala Gold Missing Row
