Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right30 വർഷത്തെ സി.പി.എം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 12:21 PM IST

    30 വർഷത്തെ സി.പി.എം ഭരണത്തിന് അന്ത്യം; മുൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ പിന്തുണയിൽ വടക്കഞ്ചേരിയിൽ യു.ഡി.എഫ് അധികാരത്തിലേക്ക്

    മുൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് പ്രസിഡന്‍റാകും
    Vadakkenchery Grama panchayat
    വടക്കഞ്ചേരി: പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ ചു​വ​പ്പു​കോ​ട്ട​ക്ക് വി​ള്ള​ൽ വീ​ഴ്ത്തി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിൽ സി.പി.എമ്മിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി. 30 വർഷം ഭരിച്ച വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ സി.പി.എമ്മിന് ഭരണം നഷ്ടമായി. സി.പി.എം മുൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഭരണം പിടിച്ചത്.

    സി.പി.എം നടപടിയെ തുടർന്ന് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച മുൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സി. പ്രസാദ് ആണ് യു.ഡി.എഫിനെ പിന്തുണക്കുക. പിന്തുണക്ക് പകരമായി പ്രസാദിനെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റാക്കും. 179 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസാദ് വിജയിച്ചത്. വോയ്സ് വടക്കഞ്ചേരി കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിലാണ് പ്രസാദ് മത്സരിച്ചത്. കൂട്ടായ്മയുടെ പിന്തുണയിലാണ് യു.ഡി.എഫ് പഞ്ചായത്ത് പിടിച്ചത്.

    വടക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ 22 സീറ്റിൽ യു.ഡി.എഫിനും എൽ.ഡി.എഫിനും ഒമ്പത് വീതം സീറ്റുകളുണ്ട്. ഇതിൽ യു.ഡി.എഫിന്‍റെ ഒമ്പതിനൊപ്പം സ്വതന്ത്രൻ പ്രസാദ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ കേവല ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയാകും യു.ഡി.എഫ്. എൻ.ഡി.എക്ക് മൂന്നു സീറ്റുണ്ട്.

    2020ൽ ​കെ​ട്ടി​പ്പൊ​ക്കി​യ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ ചു​വ​പ്പു​കോ​ട്ട​ക്ക് വി​ള്ള​ൽ വീ​ഴ്ത്തുന്നതാണ് ത​​ദ്ദേ​ശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പാലക്കാട്ടെ ജ​ന​വി​ധി. പ​ട്ടാ​മ്പി, ചി​റ്റൂ​ർ ത​ത്ത​മം​ഗ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ ഇ​ട​തി​ൽ ​നി​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ജി​ല്ല​യി​ലെ ​ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ള​കി. 183ൽ​ നി​ന്ന് 200 സീ​റ്റു​ക​ളാ​യി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സീ​റ്റു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സീ​റ്റു​ക​ൾ 146ൽ ​നി​ന്ന് 116 സീ​റ്റു​ക​ളാ​യി. മാ​ത്ര​മ​ല്ല നി​ല​വി​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ടി​നും പ​ട്ടാ​മ്പി​ക്കും പു​റ​മെ അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ഹാ​ട്രി​ക് വി​ജ​യം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് നി​രാ​ശ. വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് എ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. യു.​ഡി.​എ​ഫ്, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​ട്ടാ​മ്പി, ചി​റ്റൂ​ർ ത​ത്ത​മം​ഗ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ ഇ​ട​തി​ൽ ​നി​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി ര​ണ്ടു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ബി.​ജെ.​പി കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കി. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് കു​ത്ത​ക​യി​ൽ വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും 19 സീ​റ്റ് കൊ​ണ്ട് തൃ​പ്തി​യ​ട​യേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ഹാ​ട്രി​ക് ഭ​ര​ണം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​യ 27 സീ​റ്റി​ലെ​ത്താ​തെ 25 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി​യാ​യി.

    12 സീ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് സീ​റ്റ് വ​ർ​ധി​ച്ച് 17ൽ ​യു.​ഡി.​എ​ഫും ആ​റ് സീ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ട്ട് സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ച്ച് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും നേ​ട്ടം കൊ​യ്തു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ന്തു​ണ​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​മ​ത​ര​ട​ക്കം മൂ​ന്ന് സ്വ​ത​ന്ത്ര ​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​ജ​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ല്‍ സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ബി.​ജെ.​പി നേ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും കോർപറേഷൻ ഭ​ര​ണം തു​ലാ​സ്സി​ലാ​ണ്.

