Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 6:56 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 7:02 AM IST

    യു.ഡി.എഫ് മണ്ണ്,പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇടത്

    വയനാട്, യുഡിഎഫ്, എൽഡിഎഫ്
    കൽപറ്റ: പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ മ​ണ്ണാ​ണ് വ​യ​നാ​ട്. 23 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 16 ഇ​ട​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫും ഏ​ഴി​ട​ത്ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​ണ്. ആ​കെ​യു​ള്ള 413 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ നി​ല​വി​ൽ 212 എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ല​തും 182ല്‍ ​ഇ​ട​തു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ എ​ട്ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യി 13 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ നേ​ടി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ 37 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പോ​ലു​മി​ല്ല. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ നി​ല​വി​ലെ 16 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ എ​ട്ടെ​ണ്ണം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും എ​ട്ടെ​ണ്ണം യു.​ഡി.​എ​ഫി​​നു​മൊ​പ്പ​മാ​ണ്. മൂ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടെ​ണ്ണം ഇ​ട​തും ഒ​ന്ന് വ​ല​തും ഭ​രി​ക്കു​ന്നു. ​നാ​ലുേ​ബ്ലാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫും ര​ണ്ടി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​ണ്.

    വി​മ​ത​​പ്ര​ശ്നം ഒ​ട്ടൊ​ക്കെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ നി​ല​വി​ലെ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സം​ഷാ​ദ് മ​ര​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ പി​ൻ​മാ​റ്റാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​മ​ത​ൻ​മാ​രി​ൽ പ​ല​രെ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​സ്​​പെ​ന്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​ട​ത്പ​ക്ഷ​ത്തും വി​മ​ത​ശ​ല്യ​മു​ണ്ട്. തി​രു​നെ​ല്ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ചേ​ലൂ​ർ വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മും മ​ൽ​സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ര​സ്യ​ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​ച​ര​ണ ജാ​ഥ ത​ന്നെ ബ​ഹി​ഷ്‍ക​രി​ച്ചു. പ​ന​മ​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ന​മ​രം വെ​സ്റ്റ് വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​ഐ​ക്കാ​ര​നാ​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ത്ഥി​ക്കെ​തി​രെ സി.​പി.​എം മു​ൻ ബ്രാ​ഞ്ചു സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​ന്നെ​യാ​ണ് വി​മ​ത​ൻ.

    വയനാട് ജി​ല്ല

    ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ - ഡി​വി​ഷ​ൻ 17 - സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ 58

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി (3)- വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ 103- സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ 319

    ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് (4)- ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ 58- സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ 189

    ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ (23)- വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ 441- സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ 1369

    ക​ൽ​പ​റ്റ, സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വ​രെ വി​മ​ത​ൻ​മാ​രു​ണ്ട്. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കും മൂ​ന്ന് ​േബ്ലാ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്‍ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​സ്ലിം നേ​താ​ക്ക​ളെ ത​ഴ​ഞ്ഞ​ത് വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന 11 ഇ​ട​ത്ത് ഒ​റ്റ മു​സ്‍ലിം നേ​താ​വു​മി​ല്ല. ക​ൽ​പ​റ്റ ​േബ്ലാ​ക്കി​ലും സ​മാ​ന​സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. സം​ഗ​തി വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​മ​സ്ത ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി രം​ഗം ശാ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ ഡി.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ.​എം വി​ജ​യ​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ 58.23 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത കെ.​പി.​സി.​സി ഇ​ട​​പെ​ട്ട് തീ​ർ​ത്ത​ത് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് പോ​രി​ന്റെ പ്ര​ഭ​വ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല​ട​ക്കം തീ​പു​ക​ഞ്ഞു​ത​ന്നെ കി​ട​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ബ്ര​ഹ്മ​ഗി​രി സൊ​ൈ​സ​റ്റി നി​ക്ഷേ​പ​ക പ്ര​ശ്ന​വും കീ​ഴ് ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യേ​ക്കും. ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പ് നി​ർ​മാ​ണ​മ​ട​ക്കം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും അ​തി​ജീ​വി​ത​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യ​ധ​ന​മ​ട​ക്കം മു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തും വെ​ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ന്ന​തും യു.​ഡി.​എ​ഫും ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് ​വെ​ങ്ങ​പ്പ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 11ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മ​ൽ​സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 36 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​ണ് എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്.

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന​ക​ൾ. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി, ക​ൽ​പ​റ്റ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളും യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല​നി​ർ​​ത്തി​യേ​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഗ്രൂ​പ്പു​പോ​രും വി​മ​ത​പ്ര​ശ്ന​വു​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ചി​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കാ​നാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് കി​ണ​ഞ്ഞു ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ സ​മ​യം, നാ​ട്ടു​മ്പു​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശം ഇ​നി​യു​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പു​തി​യ വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന്റെ പൊ​ല്ലാ​പ്പി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ർ​ഡ്, ബൂ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​യൊ​ന്നും ഇ​നി​യും പ​ല വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും പി​ടി​കി​ട്ടാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യു​മു​ണ്ട്.

