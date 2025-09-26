Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 26 Sept 2025 6:50 AM IST
    date_range 26 Sept 2025 6:50 AM IST

    എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ പി​ണ​ക്കാ​തെ യു.​ഡി.​എ​ഫ്

    സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് വീ​ണ്ടും ‘വി​ശ്വാ​സ ച​ർ​ച്ച’​ക്ക്
    എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ പി​ണ​ക്കാ​തെ യു.​ഡി.​എ​ഫ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ നി​ല​പാ​ടി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ പി​ണ​ക്കാ​തെ, ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്ത​ത​ട​ക്കം സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പ് വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച നേ​താ​ക്ക​ളാ​രും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന് മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല.

    ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​ന​വും യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ക്കാ​നും യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​മ​ര​മു​ഖ​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. പ്ര​കോ​പ​ന​ത്തി​ന് പ​ക​രം അ​നു​ന​യ നീ​ക്ക​ത്തി​നാ​ണ് ശ്ര​മം. അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ലെ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് നി​ല​പാ​ട് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കി എ​ന്ന​തി​ൽ വ​സ്തു​ത​യു​ണ്ട്.

    എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മു​ന്ന​ണി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്, ത​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മ​ദൂ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റി​യ​പ്പോ​ഴും ഫ​ല​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ൽ 2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങ​വെ ‘ജ​നം ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു, സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​കും’ എ​ന്നു​വ​രെ സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്.

    എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സീ​റ്റും മ​ന്ത്രി​പ​ദ​വി​യും ന​ൽ​കു​ന്ന​തും പ​ര​സ്യ​മാ​യ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ വേ​ദ​നി​പ്പി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ യു​വ​തി​ക​ളെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​വ​രാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റും സി.​പി.​എ​മ്മും എ​ന്ന​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളെ​ല്ലാം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് സി.​പി.​എ​മ്മി​നൊ​പ്പം എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നു​മു​ള്ള ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ്.

    സി.​പി.​എം നി​ല​പാ​ടി​ലെ പൊ​ള്ള​ത്ത​രം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ശ​രി എ​ന്ന് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ശ്ര​മം. സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യാ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ത് ഒ​രി​ക്ക​ലും ത​ങ്ങ​ൾ എ​തി​ർ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നി​ല​പാ​ട്. അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് അ​ട​ക്കം സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ഴും ഇ​തേ സ​മീ​പ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്.

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള യു.​ഡി.​എ​ഫ് തീ​രു​മാ​നം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി ശ​രി​യാ​ണ് എ​ന്ന​തി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ധാ​ര​ണ. ഇ​ക്കാ​ര്യം എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സു​മാ​യി ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കും ത​യാ​റാ​കും. അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന​പ്പു​റം സ​മ​ദൂ​രം എ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ട് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കൈ​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​മാ​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്.

