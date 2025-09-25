Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎൻ.എസ്​.എസ്​ നിലപാട്​;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 8:42 AM IST

    എൻ.എസ്​.എസ്​ നിലപാട്​; അമ്പരപ്പിലും കരുതലോടെ യു.ഡി.എഫ്​

    text_fields
    bookmark_border
    എൻ.എസ്​.എസ്​ നിലപാട്​; അമ്പരപ്പിലും കരുതലോടെ യു.ഡി.എഫ്​
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി സ​മ​ദൂ​രം വി​ട്ട്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് നി​ല​പാ​ട്​ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ക്കു​​മ്പോ​ഴും ക​രു​ത​ലോ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ്. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ അ​ട​ക്കം സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ​ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണ​​മെ​ന്ന ക​ടു​ത്ത ലൈ​ൻ വി​ട്ട്​ ‘ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന’ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടി​ലേ​ക്ക്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ മാ​റി​യ​ത്. യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം തി​രു​ത്തു​മോ​യെ​ന്നും നാ​മ​ജ​പ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യു​ടെ പേ​രി​ലെ​ടു​ത്ത കേ​സു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റു​ണ്ടോ എ​ന്ന​തു​മ​ട​ക്കം മു​മ്പ്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല.

    ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തി ​പ്ര​വേ​ശ​ന​വു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ശ്വാ​സ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നൊ​പ്പം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​മ​ര​മു​ഖ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഹ​ര​ജി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​തി​നാ​ൽ, അ​ന്തി​മ​വി​ധി വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ സ്​​​ത്രീ പ്ര​വേ​ശ​ന​മി​ല്ലെ​ന്ന നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടി​ന​പ്പു​റം സി.​പി.​എ​മ്മോ സ​ർ​ക്കാ​റോ ഇ​തു​വ​രെ നി​ല​പാ​ട്​ മാ​റ്റി​യ​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നി​ട്ടും ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​​ലെ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​​നെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ആ​സ​ന്ന​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ശേ​ഷി​ച്ചും. അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന​പ്പു​റ​മു​ള്ള സി.​പി.​എം ന​യ​ത​ന്ത്ര ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ്​ സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ട്​ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ളി​ലു​ണ്ട്.

    ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ പി​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ കു​രു​ക്കാ​നാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ശ്ര​മം. ഇ​പ്പോ​ൾ മി​ണ്ടു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പു​രോ​ഗ​മ​ന നി​ല​പാ​ടി​​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ അ​ന്ന്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം ത​ള്ളാ​നോ കൊ​ള്ളാ​നോ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധം സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ ഉ​ത്ത​രം​മു​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം പ​രാ​ജ​യ​മെ​ന്ന്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ​യും എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യെ​യും ഒ​പ്പം നി​ർ​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന​ത്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്ന​ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ അ​സ്വ​സ്ഥ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും ര​ണ്ട്​ ചേ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​ശേ​ഷി​ച്ചും. സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​ർ ഗ​ണ​പ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സും സി.​പി.​എ​മ്മും കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ത്തി​ട്ടു​മി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:nssAyyappa sangamamUDF
    News Summary - UDF on NSSs's stand on supporting government
    Similar News
    Next Story
    X