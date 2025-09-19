Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    19 Sept 2025 7:22 PM IST
    19 Sept 2025 7:22 PM IST

    നിയമസഭയിലെ യു.ഡി.എഫ് എം.എല്‍.എമാരുടെ സത്യഗ്രഹം താൽകാലികമായി നിർത്തി; 29ന് പുനഃരാരംഭിക്കും

    UDF MLAs satyagraha
    camera_altനിയമസഭ കവാടത്തിൽ യു.ഡി.എഫ് എം.എൽ.എമാരുടെ സത്യഗ്രഹം
    തിരുവനന്തപുരം: കുന്നംകുളത്തെ പൊലീസ് അതിക്രമത്തില്‍ പ്രതികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്​ ​യു.ഡി.എഫ് എം.എല്‍.എമാരായ സനീഷ് കുമാര്‍ ജോസഫും എ.കെ.എം. അഷറഫും നിയമസഭ കവാടത്തിൽ നടത്തി വന്ന അനിശ്ചിതകാല സത്യഗ്രഹം താൽകാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചു. സഭനടപടികള്‍ വെള്ളിയാഴ്​ച താൽകാലികമായി അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ്​ നാല്​ ദിവസമായി തുടർന്ന സമരവും നിർത്തിയത്​.

    ഇനി 29നാണ്​ നിയമസഭ സ​മ്മേളിക്കുക​. സമരം കൂടുതൽ ശക്​തമായ സ്വഭാവത്തിൽ പുനഃരാരംഭിക്കാനാണ്​ പ്രതിപക്ഷ​ തീരുമാനമെന്നാണ്​ വിവരം. എം.എൽ.എമാർ ഇത്രയും ദിവസം സഭ കവാടത്തിൽ സമരം ചെയ്​തിട്ടും സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്​ വെള്ളിയാഴ്​ച പ്രതിപക്ഷം സഭനടപടികൾ ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു.

    നേരത്തെ, അടിയന്തര പ്രമേയം അനുവദിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്​ വാക്കൗട്ട്​ നടത്തിയ പ്രതിപക്ഷം ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിനും സബ്​മിഷനും മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട്​ സ്വകാര്യ ബിൽ ചർച്ചയിലേക്ക്​ കടന്ന വേളയിലാണ്​ സഭനടപടികൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നുവെന്ന്​ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്​ പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. പിന്നാലെ പ്രകടനമായി പുറത്തേക്കിറങ്ങി.

    കേരളത്തിന്റെ മനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച കസ്റ്റഡി മർദനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സര്‍വിസില്‍നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുന്നതുവരെ നിയമസഭക്കുള്ളിലും പുറത്തും സമരം തുടരു​മെന്ന്​ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്​ വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തില്‍ കേരളം വലിയ സമരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

    udf mlas Satyagraha Kerala Assembly Latest News Congress
