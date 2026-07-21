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    Kerala
    Posted On
    date_range 21 July 2026 12:49 PM IST
    Updated On
    date_range 21 July 2026 12:53 PM IST

    പാലായിൽ യു.ഡി.എഫിന് ഭരണം പോയി; അവിശ്വാസത്തെ നാല് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ പിന്തുണച്ചു; ദി​യ ബി​നു പുറത്തേക്ക്

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    പാലായിൽ യു.ഡി.എഫിന് ഭരണം പോയി; അവിശ്വാസത്തെ നാല് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ പിന്തുണച്ചു; ദി​യ ബി​നു പുറത്തേക്ക്
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    പാ​ലാ: പാലാ നഗരസഭയിൽ യു.ഡി.എഫിന് ഭരണം നഷ്ടമായി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ദി​യ ബി​നു പു​ളി​ക്ക​ക​ണ്ട​ത്തി​നെ​തി​രായ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​വി​ശ്വാ​സ നോ​ട്ടീ​സ് പാസായതോടെയാണ് ഭരണം കൈവിട്ടത്. എൽ.ഡി.എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസപ്രമേയത്തെ 17 പേർ പിന്തുണച്ചു. ഇതിൽ നാല് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടും.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ 12 പേ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടാ​ണ്​ ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പ് ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് അ​വി​ശ്വാ​സ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം ​ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​ക്ക് 12 കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് -6, കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജോ​സ​ഫ്-3, കെ.​ഡി.​പി-1 എ​ന്ന​താ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ക്ഷി​നി​ല. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​മ​ത​യു​ടെ​യും സ്വ​ത​ന്ത്ര മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ മൂ​ന്ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൊ​ട്ടാ​ര​മ​റ്റം ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ഓ​ട്ടോ സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്വ​ത​ന്ത്ര മു​ന്ന​ണി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​റും ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്കേ​റ്റ​വും നാ​ട​കീ​യ രം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്നു. വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ മോ​ഷ​ണ​ക്കു​റ്റം ആ​രോ​പി​ച്ചും ച​ട്ടം ലം​ഘി​ച്ച്​ ഓ​ഫിസി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി​യെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ച് ന​ഗ​ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    സ്വ​ത​ന്ത്ര മു​ന്നണിയി​ലെ ര​ണ്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മ​ർ​ദി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു എ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​റും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വം ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ണ് വ​ലി​യ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ന്റെ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നു പി​ന്തു​ണ​യി​ല്ലെ​ന്ന തു​റ​ന്ന ക​ത്ത് ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ മാ​ര​ത്ത​ൺ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഒ​രു വി​ധം അ​സ്വാ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ട​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്​ കൊ​ട്ടാ​ര​മ​റ്റം ബ​സ്​ സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് വി​ട്ടു​ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ഷ​യം അ​ജ​ണ്ട​യാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ടു​ത്ത​ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ വീ​ണ്ടും ചൊ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​തി​ർ​പ്പ്​ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച്​ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ വി​ഷ​യം വോ​ട്ടി​നി​ടു​ക​യും ഇ​ട​തുപി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ പാ​സാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ത​ന്ത്ര മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ള പി​ന്തു​ണ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം അ​വി​ശ്വാ​സം ​കൊണ്ടുവന്നത്.

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    TAGS:DiyaNo-confidence motionpala municipalityUDF
    News Summary - UDF loses power in Pala Municipality; 4 Congress members back no-confidence; Diya Binu pulikkakkandam ousted
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